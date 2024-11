Top influencer in Italia, ecco la classifica dei più seguiti

In termini di visualizzazioni invece, la classifica cambia. Saldamente al comando c'è Ornella Zocco, popolare influencer e creatrice di contenuti su TikTok e YouTube. Nata in Sicilia nel 1973, ha guadagnato notorietà grazie ai suoi video comici e ai tormentoni che condivide sulle piattaforme social. Ornella ha iniziato la sua carriera sui social media per ritrovare il sorriso dopo aver affrontato una grave malattia che l'ha costretta a usare una sedia a rotelle per un periodo. È anche conosciuta per la sua canzone "Bello Pazzerello" in collaborazione con Benny G. Gli unici a potersi vantare del doppio podio sono i Lionfield, secondi per interazioni e terzi per video views. Infine, se su Instagram e TikTok vincono i contenuti che mostrano uno spaccato della vita degli influencer, la regina di Facebook è la cucina. Infatti nella Top 10 Best Performing Post i contenuti video che vanno per la maggiore sono le ricette.