Webboh Awards, Gianmarco Zagato trionfa come "Best Youtuber": "Bellissimo vincere per il secondo anno consecutivo"

Lo rifarei mille volte. Viviamo un'unica volta, quindi, tanto vale farlo al meglio. Dopo essermi laureato, i miei parenti mi chiedevano: "Cosa farai adesso? Lavorerai in ospedale?" E io, per scherzo, rispondevo che avrei fatto lo youtuber, una battuta che faceva ridere tutti. Poi, a circa due mesi dalla mia laurea, ho aperto veramente un mio canale. Mi ero dato come obiettivo quello di avere almeno 10mila iscritti entro un certo periodo, ma, in quel lasso di tempo che mi ero prefissato, ne ho raggiunti 100mila. L'anno dopo ne avevo mezzo milione, poi un milione, due milioni, è stata un'escalation incredibile. L'ospedale dovrà attendere ancora, probabilmente.