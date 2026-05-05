Webboh Awards 2026, arriva la notte dei creator: grande attesa per la serata più amata dalla Gen Z

Abbiamo scritto e pubblicato due libri in un solo anno ed è stato un risultato incredibile. Siamo davvero grati, perché tutto questo è possibile grazie a chi ci segue e ha creduto fin da subito in quello che facciamo, capendo che non è il solito libro di influencer, ma un vero viaggio narrativo. Possiamo spoilerare che un terzo libro è in arrivo. Ma questa volta sarà qualcosa di diverso e non saremo solo noi i protagonisti. Per il resto, non possiamo dire altro.