Webboh Awards 2026, arriva la notte dei creator: grande attesa per la serata più amata dalla Gen Z
Il 5 maggio torna l’evento che celebra i protagonisti dei social. Viola Silvi a Tgcom24: "Onorata di partecipare, ci saranno anche alcuni di quelli che seguo sono in gara con me nelle stesse categorie"
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Sta per arrivare una delle serate più attese dalla Gen Z italiana: il 5 maggio torna l’appuntamento con i Webboh Awards 2026, l’evento che celebra i creator più amati del web e che ogni anno coinvolge milioni di fan pronti a votare i propri idoli. Nati dalla community di Webboh, i premi italiani più importanti dedicati al mondo dei content creator mettono al centro i protagonisti dei social – da TikTok a YouTube fino a Twitch – premiando talento, creatività e capacità di intrattenere.
A decidere i vincitori è direttamente il pubblico, attraverso votazioni online gratuite, che trasformano l’evento in una vera sfida tra fandom. Durante la serata del 5 maggio verranno annunciati in diretta streaming sui canali social di Webboh i vincitori, con uno show ricco di ospiti e sorprese. L’edizione 2026 è tra le più grandi di sempre: oltre 200 candidati distribuiti in più di 20 categorie. Tra le categorie principali troviamo Best TikTok Creator, Best YouTuber e Best Streamer, ma anche premi più specifici come Best Comedy Creator (maschile e femminile), Couple of the Year, Best Fashion Creator, Best Beauty Creator e Drama Legend.
Non mancano le novità: categorie come New Wave premiano i talenti emergenti, Beyond the Screen celebra chi è riuscito a portare il proprio successo oltre i social, mentre Format valorizza i contenuti seriali più innovativi. Accanto a queste, si aggiungono sezioni dedicate a lifestyle, sport e creator per il pubblico più giovane, a conferma di un ecosistema sempre più variegato. Tra i nomi più noti in nomination spiccano creator amatissimi come Gianmarco Zagato, Cecilia Cantarano, Marta Losito, Elisa Maino e Gabriele Vagnato, insieme a molti altri volti seguitissimi sui social. Non mancano anche protagonisti come Jenni Serpi e Athena Bettelli, tra i più citati e votati dalla community. Tra loro anche Viola Silvi, TikToker 17enne e componente di Breakfast Club, che ai microfoni di Tgcom24 ci ha raccontato un po' di sé e del suo progetto.
Viola, come è nata l'idea di Breakfast Club?
Ci siamo conosciuti tutti nella stessa agenzia e, un po’ come i protagonisti del film da cui prende ispirazione il nome del gruppo, da perfetti sconosciuti con interessi molto diversi siamo diventati piano piano sempre più uniti, fino a sentirci oggi una vera famiglia. Il nome Breakfast Club ci è stato suggerito quasi per caso da Siri, ma poi insieme al nostro team abbiamo deciso, per la prima volta, di portare sui social un vero linguaggio seriale, ispirandoci alle storie più famose e raccontando la vita come una serie tv, con personaggi e dinamiche che evolvono di stagione in stagione. Forse il segreto del progetto è proprio questo: raccontarci come ragazzi normali, come compagni di classe o vicini di casa, senza risultare irraggiungibili. L’obiettivo è sempre stato creare qualcosa di autentico, in cui chi ci segue possa riconoscersi davvero e sentirsi parte di quello che raccontiamo.
Avete scritto due libri da record. Ci sarà un terzo?
Abbiamo scritto e pubblicato due libri in un solo anno ed è stato un risultato incredibile. Siamo davvero grati, perché tutto questo è possibile grazie a chi ci segue e ha creduto fin da subito in quello che facciamo, capendo che non è il solito libro di influencer, ma un vero viaggio narrativo. Possiamo spoilerare che un terzo libro è in arrivo. Ma questa volta sarà qualcosa di diverso e non saremo solo noi i protagonisti. Per il resto, non possiamo dire altro.
Quando hai iniziato a lavorare con i social e cosa ti ha spinto a metterti in gioco creando contenuti?
Ho iniziato con i social nel 2024 e, come succede spesso, è nato tutto un po’ per caso. All’inizio era solo un passatempo, mi divertivo a pubblicare video, poi col tempo è diventato qualcosa di più strutturato. Pian piano è cresciuta una community che mi ha spinto a mettermi in gioco e a credere di più in me stessa. Allo stesso tempo, mi ha insegnato a stare in un contesto in cui tutti possono dire la loro, imparando a mettermi in discussione e a dare il giusto peso alle opinioni. La cosa più bella però è il lato umano. Ho trovato persone a cui voglio davvero bene e dietro a quello che si vede c’è anche un grande lavoro di squadra, fatto da tante persone fondamentali ogni giorno, anche se non sono davanti alla camera.
Cosa ti aspetti dalla serata di domani?
Mi aspetto soprattutto di divertirmi. Ci saranno tanti creator e alcuni di quelli che seguo sono in gara con me nelle stesse categorie, quindi per me è già un grande onore. Sono anche un po’ agitata, è normale, ma la cosa più importante è essere lì, essere stata nominata e aver ricevuto il supporto di chi mi segue. Poi magari chissà… succede qualcosa di bello e riesco anche a vincere, come l’anno scorso. In ogni caso, non vedo l’ora.
Pensavi che avresti avuto tutto questo successo quando hai iniziato a creare contenuti per i social?
Non immaginavo assolutamente un risultato del genere, anche se dentro di me speravo che prima o poi qualcuno potesse notarmi. Fin da piccola mi è sempre piaciuto stare davanti alla telecamera. Ho tanti ricordi di mio papà che filmava i momenti in famiglia e io che mi divertivo a comportarmi come una piccola “star”, proprio come quelle che vedevo in televisione. I miei genitori però, mi hanno sempre insegnato a restare con i piedi per terra, a non perdere mai l’umiltà e a continuare a studiare, trovando il giusto equilibrio tra tutto. È qualcosa che per me conta ancora tantissimo oggi. Anche se la mia vita è cambiata, cerco di rimanere sempre la Viola di sempre, con le persone a cui voglio bene e con chi mi segue.