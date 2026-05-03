Dopo il successo ottenuto grazie al ruolo di Alice ne "I Cesaroni", Micol Olivieri ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per dedicarsi a nuovi progetti professionali e soprattutto alla sua famiglia. Dal 2014 è sposata con Christian Masella, con cui ha avuto due figli: Arya e Samuel, nati rispettivamente nel 2014 e nel 2017. Una scelta che negli anni l'ha portata a privilegiare la serenità della vita privata rispetto alla visibilità televisiva.