Micol Olivieri mostra la sua nuova casa: le immagini conquistano tutti
L'ex attrice, ora influencer e imprenditrice digitale, si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua vita
Non più set televisivi e copioni, ma mattoni, progetti e sogni che prendono forma. Dopo essere tornata al centro dell'attenzione per le recenti dichiarazioni su "I Cesaroni", Micol Olivieri ha mostrato sui social un lato molto più personale della sua vita: la villa che sta costruendo alle porte di Roma insieme al marito Christian Masella e ai loro figli.
La nuova casa prende forma
La nuova casa della famiglia sarà una villa moderna sviluppata su due livelli, pensata in uno stile minimal e contemporaneo. Nelle immagini condivise da Micol si intravede una struttura ormai quasi ultimata, con facciata chiara e dettagli dal design attuale e ricercato.
Anche gli interni iniziano a raccontare l'atmosfera che avrà la casa: al piano terra prende forma un ampio open space, illuminato da grandi vetrate che donano luce agli ambienti, mentre i pavimenti effetto legno contribuiscono a creare un'atmosfera calda e accogliente. Sebbene manchino ancora gli ultimi dettagli, tutto lascia pensare che il trasferimento sia ormai vicino.
Un progetto di vita, non solo una casa
Per Micol questa villa rappresenta molto più di una semplice abitazione. È il simbolo concreto di un sogno costruito nel tempo insieme alla sua famiglia, passo dopo passo. Non a caso, sotto il post sono arrivati tantissimi messaggi di affetto da parte dei fan, che da anni seguono con entusiasmo ogni tappa della sua vita.
Oggi influencer e imprenditrice digitale, l'ex attrice sembra sempre più lontana dal mondo della televisione e sempre più concentrata sulla dimensione familiare che ha scelto di costruire.
Una nuova vita lontano dai set
Dopo il successo ottenuto grazie al ruolo di Alice ne "I Cesaroni", Micol Olivieri ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per dedicarsi a nuovi progetti professionali e soprattutto alla sua famiglia. Dal 2014 è sposata con Christian Masella, con cui ha avuto due figli: Arya e Samuel, nati rispettivamente nel 2014 e nel 2017. Una scelta che negli anni l'ha portata a privilegiare la serenità della vita privata rispetto alla visibilità televisiva.
Il suo futuro
Oggi Micol guarda avanti, tra gli ultimi lavori in cantiere e una casa pronta a ospitare la sua famiglia. Lontana dalla televisione, ma più vicina che mai alla vita che desiderava, Micol si prepara ad aprire un nuovo capitolo fatto di affetti e nuovi equilibri.