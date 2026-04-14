I volti nuovi

"I Cesaroni - Il ritorno", chi sono i nuovi personaggi dell'ultima stagione

Da Lucia Ocone a Ricky Memphis: scopriamo chi sono i protagonisti della settima stagione

14 Apr 2026 - 11:56
© Ufficio Stampa Mediaset

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"I Cesaroni" sono tornati e hanno conquistato il pubblico di Canale 5: la nuova stagione è cominciata con tante novità, a partire dai personaggi. Infatti, oltre ai volti storici della serie come Giulio, Marco, Rudi e Mimmo Cesaroni, o Walter e Stefania Masetti, la famiglia più allargata della televisione ha aggiunto nuovi ingressi nella nuova stagione. Ecco chi sono:

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Marta Cesaroni (Valentina Bivona), la figlia di Marco e Eva

 La figlia di Marco ed Eva è tornata dall’America. Adolescente brillante ma ribelle, si trova a metà tra una fuga dalla vita pianificata dalla madre e la scoperta di un padre che non ha mai conosciuto veramente.

Adriano Cesaroni (Pietro Serpi), il secondo figlio di Marco

 Figlio di Marco e Virginia, fratellastro di Marta è il cuore tenero della famiglia, capace di appianare qualunque disaccordo con la dolcezza del suo sguardo. Furbetto e vivace, è conteso tra il nonno Giulio e il nonno Carlo e grazie ai suoi video diari cerca ogni volta di capire come va il mondo.

 

"I Cesaroni - Il ritorno", i personaggi della nuova stagione

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Virginia (Marta Filippi), la nuova compagna di Marco

 Compagna di Marco, madre di Adriano e Cesaroni ad honorem. Forte, indipendente e passionale è alla ricerca della propria affermazione professionale, come chef, ma deve fare i conti con la nuova famiglia allargata e con la vecchia famiglia che torna a bussare alla sua porta.

Carlo (Ricky Memphis), il padre di Virginia

 Separato dalla moglie ed ex galeotto. Con la paura di non poter rimediare ai suoi errori farà di tutto per riconquistare l’affetto della figlia. Anche grazie a Giulio.

Ines (Chiara Mastalli), la nuova prof

 Madre di Olmo e insegnante di educazione fisica. Ha cresciuto il figlio da sola e quindi si è chiusa alla vita per proteggerlo. Determinata e diffidente, entra subito in conflitto con Mimmo. Deve imparare a lasciarsi andare.

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Olmo (Andrea Arru), il figlio di Ines

 Figlio di Ines, nello spettro dell’autismo. Ragazzo intelligente e brillante, fatica però a relazionarsi con gli altri. Al suo fianco, però, ha amici sinceri e tutta l’attenzione di Mimmo, che diventerà per lui un punto di riferimento.

Livia Di Cori (Lucia Ocone), la nuova socia di Giulio

 Donna carismatica e imprenditrice spregiudicata, è un mix tra una business woman e la più classica coatta de Roma. Alterna inglesismi a strategie di marketing che fanno impazzire Giulio. Ex “regina delle vendite porta a porta” è determinata a portare i Cesaroni nel futuro, ma si accontenterebbe anche solo di traghettarci nel presente.

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