"I Cesaroni - Il ritorno", chi sono i nuovi personaggi dell'ultima stagione

"I Cesaroni" sono tornati e hanno conquistato il pubblico di Canale 5: la nuova stagione è cominciata con tante novità, a partire dai personaggi. Infatti, oltre ai volti storici della serie come Giulio, Marco, Rudi e Mimmo Cesaroni, o Walter e Stefania Masetti, la famiglia più allargata della televisione ha aggiunto nuovi ingressi nella nuova stagione. Ecco chi sono: