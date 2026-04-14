"I Cesaroni - Il ritorno", chi sono i nuovi personaggi dell'ultima stagione

"I Cesaroni - Il ritorno", i personaggi della nuova stagione
© Da video
© Da video
Da Lucia Ocone a Ricky Memphis: scopriamo chi sono i protagonisti della settima stagione
© Ufficio Stampa Mediaset
"I Cesaroni" sono tornati e hanno conquistato il pubblico di Canale 5: la nuova stagione è cominciata con tante novità, a partire dai personaggi. Infatti, oltre ai volti storici della serie come Giulio, Marco, Rudi e Mimmo Cesaroni, o Walter e Stefania Masetti, la famiglia più allargata della televisione ha aggiunto nuovi ingressi nella nuova stagione. Ecco chi sono:
La figlia di Marco ed Eva è tornata dall’America. Adolescente brillante ma ribelle, si trova a metà tra una fuga dalla vita pianificata dalla madre e la scoperta di un padre che non ha mai conosciuto veramente.
Figlio di Marco e Virginia, fratellastro di Marta è il cuore tenero della famiglia, capace di appianare qualunque disaccordo con la dolcezza del suo sguardo. Furbetto e vivace, è conteso tra il nonno Giulio e il nonno Carlo e grazie ai suoi video diari cerca ogni volta di capire come va il mondo.
© Da video
© Da video
Compagna di Marco, madre di Adriano e Cesaroni ad honorem. Forte, indipendente e passionale è alla ricerca della propria affermazione professionale, come chef, ma deve fare i conti con la nuova famiglia allargata e con la vecchia famiglia che torna a bussare alla sua porta.
Separato dalla moglie ed ex galeotto. Con la paura di non poter rimediare ai suoi errori farà di tutto per riconquistare l’affetto della figlia. Anche grazie a Giulio.
Madre di Olmo e insegnante di educazione fisica. Ha cresciuto il figlio da sola e quindi si è chiusa alla vita per proteggerlo. Determinata e diffidente, entra subito in conflitto con Mimmo. Deve imparare a lasciarsi andare.
Figlio di Ines, nello spettro dell’autismo. Ragazzo intelligente e brillante, fatica però a relazionarsi con gli altri. Al suo fianco, però, ha amici sinceri e tutta l’attenzione di Mimmo, che diventerà per lui un punto di riferimento.
Donna carismatica e imprenditrice spregiudicata, è un mix tra una business woman e la più classica coatta de Roma. Alterna inglesismi a strategie di marketing che fanno impazzire Giulio. Ex “regina delle vendite porta a porta” è determinata a portare i Cesaroni nel futuro, ma si accontenterebbe anche solo di traghettarci nel presente.