"I Cesaroni - Il ritorno", grande esordio per la nuova stagione

Lunedì 13 aprile, su Canale 5, grande esordio per la nuova stagione di "I Cesaroni - Il ritorno" leader della prima serata con 3.486.000 spettatori totali e il 22.64% di share (che sale al 27.43% sul target commerciale).



La serie, diretta e interpretata da Claudio Amendola, ha registrato picchi di oltre 6.118.000 spettatori e del 29.5% di share individui.

Grandissimo successo anche tra il pubblico dei giovani, con una share del 40% sul target dei 15-34enni.

"I Cesaroni - Il ritorno" è stata inoltre tra i programmi più commentati sui social, posizionandosi al primo posto nelle tendenze italiane su X.