Paura per Micol Olivieri, il figlio Samuel rischia di essere investito da un'auto: "Mi si è gelato il sangue"
Il piccolo Samuel rischia di essere travolto sotto gli occhi della madre, che denuncia la pericolosità delle strade di quartiere trasformate in piste
È ancora sotto shock Micol Olivieri, protagonista di un episodio che poteva trasformarsi in tragedia proprio davanti alla sua abitazione. L'influencer romana ha condiviso con i suoi follower un racconto carico di tensione, descrivendo il momento in cui suo figlio Samuel è stato sfiorato da un'auto lanciata a tutta velocità, arrivata all’improvviso, troppo veloce per una zona residenziale, mentre il bambino si trovava nei pressi della strada. "Mi si è gelato il sangue" ha raccontato, ripensando a quell'istante in cui tutto poteva cambiare per sempre.
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La scena si è svolta sotto casa, in un contesto familiare e apparentemente sicuro. Samuel, rimasto a casa da scuola, stava per uscire con un amico. Accanto a lui c'erano anche i genitori. Nel suo sfogo, Olivieri ha puntato il dito contro l'eccessiva velocità nelle strade di quartiere, denunciando una situazione che, a suo dire, si ripete troppo spesso: automobilisti che sfrecciano senza considerare la presenza di bambini e famiglie. Un comportamento irresponsabile che, in questo caso, ha rischiato di avere conseguenze irreparabili. Il peggio, fortunatamente, non è accaduto.