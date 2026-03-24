La scena si è svolta sotto casa, in un contesto familiare e apparentemente sicuro. Samuel, rimasto a casa da scuola, stava per uscire con un amico. Accanto a lui c'erano anche i genitori. Nel suo sfogo, Olivieri ha puntato il dito contro l'eccessiva velocità nelle strade di quartiere, denunciando una situazione che, a suo dire, si ripete troppo spesso: automobilisti che sfrecciano senza considerare la presenza di bambini e famiglie. Un comportamento irresponsabile che, in questo caso, ha rischiato di avere conseguenze irreparabili. Il peggio, fortunatamente, non è accaduto.