"I Cesaroni", Federico Russo: "Non solo Mimmo, faccio anche il commesso part-time"

Durante un'intervista, l'attore de "I Cesaroni" Federico Russo ha rivelato che "non me ne vergogno: ancora oggi faccio il commesso part-time nel negozio di scarpe di un amico. Non perché ci siano problemi particolari, ma perché volevo fare questa esperienza e perché credo sia importante non sperperare quello che si è messo da parte, anche per rispetto dell'educazione economica che mi ha dato mia madre". "Certo, questo lavoro è precario, ma se scegli di fare l'attore lo sai. È come per un cantante, un calciatore o un ballerino: non sono mestieri lineari. Devi accettarlo e viverlo così. In realtà tantissimi colleghi, tra un progetto e l'altro, fanno lavori normalissimi e nessuno se lo aspetta", ha aggiunto parlando all'On Air Festival, come riporta Vanity Fair.