"I Cesaroni", Federico Russo: "Non solo Mimmo, faccio anche il commesso part-time"
"Non perché ci siano problemi particolari, ma perché volevo fare questa esperienza e perché credo sia importante non sperperare quello che si è messo da parte", ha spiegato
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Durante un'intervista, l'attore de "I Cesaroni" Federico Russo ha rivelato che "non me ne vergogno: ancora oggi faccio il commesso part-time nel negozio di scarpe di un amico. Non perché ci siano problemi particolari, ma perché volevo fare questa esperienza e perché credo sia importante non sperperare quello che si è messo da parte, anche per rispetto dell'educazione economica che mi ha dato mia madre". "Certo, questo lavoro è precario, ma se scegli di fare l'attore lo sai. È come per un cantante, un calciatore o un ballerino: non sono mestieri lineari. Devi accettarlo e viverlo così. In realtà tantissimi colleghi, tra un progetto e l'altro, fanno lavori normalissimi e nessuno se lo aspetta", ha aggiunto parlando all'On Air Festival, come riporta Vanity Fair.
L'esperienza de "I Cesaroni"
L'attore ha anche detto che la popolarità raggiunta da piccolo con "I Cesaroni" non gli ha impedito di condurre "un'adolescenza normalissima". "Sono andato a ballare, uscivo. L'ho sempre vissuta in modo molto sereno e tranquillo", ha spiegato Russo, che ha anche raccontato com'è stato ritrovarsi sul set con Claudio Amendola: "Non ci vedevamo da anni, ritrovarlo è stato fortissimo. Ci siamo abbracciati ed è stato bellissimo. Quello che mi ha lasciato all'epoca, più di tutto, è stata una grande scuola di set: luci, camere, posizioni, il segno da rispettare. E poi il suo modo di recitare, sempre molto naturale, molto terra terra, per dirla in un modo un po' romano".