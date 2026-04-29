Glow-cation, la vacanza che passa dalla pelle: perché la Corea del Sud piace tanto ai giovani viaggiatori
Non solo K-pop: Seoul è in cima alla classifica delle mete più gettonate dalla Gen Z soprattutto per il K-Beauty tourism: un indotto che porta nel Paese oltre centomila stranieri l’anno
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Il turismo cambia volto, letteralmente. Non si parte più solo per vedere un luogo, ma per migliorare se stessi. È questa la logica che sta ridefinendo il trend globale nel 2026, dove la vacanza si trasforma in un’esperienza di benessere visibile. La chiamano “glow-cation”, e rappresenta l’evoluzione più sofisticata della cosiddetta “Spa vacation”: viaggi interamente dedicati al rinnovamento della pelle e al benessere cutaneo. Il termine che fonde le parole “glow” (luminosità) e “vacation” (vacanza) indica la tendenza, sempre più diffusa, di prenotare un itinerario di bellezza, soprattutto tra la Gen Z.
Un cambio di paradigma - Secondo i principali report internazionali, sempre più viaggiatori scelgono destinazioni in base ai trattamenti di bellezza disponibili, dalle analisi della pelle con intelligenza artificiale alle routine skincare personalizzate. L’obiettivo non è più solo rilassarsi, ma tornare a casa con risultati concreti: una pelle più luminosa, un aspetto più sano, un benessere che si vede. Il fenomeno, trainato soprattutto dalla Gen Z, si inserisce nella crescita più ampia del turismo del benessere, ma ne rappresenta l’evoluzione più avanzata. Non bastano più spa e massaggi: entrano in gioco tecnologia, dermatologia e personalizzazione estrema. Si viaggia per trattamenti mirati, per test genetici, per esperienze costruite su misura del proprio corpo.
Il boom della K-beauty - In questo scenario, una destinazione domina su tutte: la Corea del Sud. Il Paese asiatico è diventato il punto di riferimento globale grazie alla forza della K-beauty, un sistema che unisce innovazione scientifica, cultura pop e industria cosmetica. Non è un caso che il cosiddetto “K-beauty tourism” attiri ogni anno oltre centomila visitatori stranieri, un numero in costante crescita. Al centro c’è Seoul, dove cliniche dermatologiche, centri estetici e negozi specializzati fanno parte dell’esperienza turistica tanto quanto i luoghi culturali. Qui la cura della pelle è un linguaggio condiviso, sostenuto da un immaginario globale alimentato da K-pop, serie tv e influencer.
Il successo della Corea del Sud - Bellezza, intrattenimento, moda e tecnologia si intrecciano creando un modello aspirazionale che spinge i viaggiatori a partire. Non si visita semplicemente un Paese: si entra in uno stile di vita. La glow-cation racconta così un cambiamento più profondo: il viaggio non è più fuga, ma investimento personale. E se ieri si tornava con souvenir e fotografie, oggi si torna con una versione migliorata di sé. Resta però una domanda aperta: quanto può spingersi questa nuova forma di turismo senza trasformarsi in pressione estetica?