Glow-cation, la vacanza che passa dalla pelle: perché la Corea del Sud piace tanto ai giovani viaggiatori

Il boom della K-beauty - In questo scenario, una destinazione domina su tutte: la Corea del Sud. Il Paese asiatico è diventato il punto di riferimento globale grazie alla forza della K-beauty, un sistema che unisce innovazione scientifica, cultura pop e industria cosmetica. Non è un caso che il cosiddetto “K-beauty tourism” attiri ogni anno oltre centomila visitatori stranieri, un numero in costante crescita. Al centro c’è Seoul, dove cliniche dermatologiche, centri estetici e negozi specializzati fanno parte dell’esperienza turistica tanto quanto i luoghi culturali. Qui la cura della pelle è un linguaggio condiviso, sostenuto da un immaginario globale alimentato da K-pop, serie tv e influencer.