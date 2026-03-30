NUOVI APPROCCI ALLA BELLEZZA

Skincare coreana e profumi arabi, 3 beauty trend mondiali da seguire

Cura della pelle e make up, unghie, capelli, il mondo delle fragranze. Le principali tendenze globali secondo la community internazionale di Cosmoprof 2026

30 Mar 2026 - 07:03
La K-beauty, fenomeno che arriva dalla Corea del Sud, si basa su una routine meticolosa di skincare © Istockphoto

La K-beauty, fenomeno che arriva dalla Corea del Sud, si basa su una routine meticolosa di skincare © Istockphoto

Il beauty è sempre di più un ecosistema integrato. Non solo un mondo di tendenze e prodotti ma una realtà che pervade ogni sfera legata al benessere. È questo l'approccio emerso dalla manifestazione internazionale più importante dedicata al settore, che rende l'Italia la vetrina più rilevante a livello mondiale e che - come ogni anno - si è svolta a Bologna. 

Leggi anche
Unghie corte e manicure super naturale per Elle Fanning

Unghie semplici, la manicure da replicare questa primavera è facile e chic

Capelli ricci primavera 2026, tagli e ispirazioni dalle star: Teyana Taylor, Deva Cassel, Zendaya, Odessa A'zion

Capelli ricci primavera 2026, tagli e ispirazioni dalle star

Tre tendenze beauty globali da seguire subito

 Il futuro del settore si è delineato attraverso idee, prodotti, tecnologie e nuove connessioni nell'ambito del 57esimo Cosmoprof Worldwide Bologna, luogo di incontro dell'industria beauty globale non solo per presentare novità e soluzioni ma anche per interpretare i cambiamenti del mercato, anticipare i trend e costruire connessioni che continuano a generare valore durante tutto l'anno. Oltre 3mila gli espositori, provenienti da 68 Paesi, in rappresentanza di più di 10mila brand. Tra le tendenze più forti emerse nella quattro giorni di quest'ultima edizione, quella che si sta prefigurando come una vera e propria rivoluzione culturale. 

© Istockphoto

© Istockphoto

Il beauty è sempre più un ecosistema integrato: non solo tendenze e prodotti ma una realtà che pervade ogni sfera legata al benessere

1. Un confine sempre più sottile tra bellezza, benessere e salute

 Il benessere e la cura di sé stanno assumendo un ruolo determinante nelle decisioni di acquisto. Non si cerca più, infatti, solo un prodotto ma una risposta a bisogni specifici che coinvolgono salute, benessere mentale, prevenzione e personalizzazione - anche grazie al supporto dell'intelligenza artificiale - e che apporta gratificazione emotiva. Si parla, a questo proposito, di "joy economy" ed è una tendenza particolarmente evidente nei settori skincare, haircare e fragranze.  

Leggi anche
Tra le star che hanno svelato i loro trucchetti "lifting immediato" Lady Gaga, Anne Hathaway e Doechii

Lifting senza bisturi, il trucchetto economico anti-age da copiare alle star

Il sonno alleato di bellezza numero 1 per Lauren Sanchez Bezos, Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba

World Sleep Day, il sonno è il primo segreto anti-age delle star

2. Skincare, il momento d’oro della K-beauty

 Il fenomeno che ha rivoluzionato il mondo della cura del viso e del make up arriva dalla Corea del Sud e si basa su una routine meticolosa di skincare, a base di prodotti innovativi e ingredienti naturali, per ottenere una pelle sana e luminosa. È la Korean Beauty, conosciuta anche come K-beauty, e si avvale di cosmetici che stanno diventando sempre più popolari anche da noi perché composti da ingredienti naturali e di origine vegetale, lenitivi e spesso più idratanti rispetto ai corrispettivi realizzati dal mercato occidentale.  

© Istockphoto

© Istockphoto

L'ascesa dei profumi arabi, una rivoluzione sensoriale che arriva da tradizioni antichissime, frutto di mix personalizzati e sapienti stratificazioni

3. Profumi: l'ascesa delle fragranze arabe, gourmand e di nicchia

 Assume un ruolo sempre più centrale nel linguaggio olfattivo una rivoluzione sensoriale che arriva da tradizioni antichissime e che si basa su note intense e avvolgenti, frutto di mix personalizzati e sapienti stratificazioni. Cambiano in base all’orario e all’occasione, sono emotivamente coinvolgenti. Caratterizzati da accordi complessi, tra gli ingredienti più iconici ci sono l’ambra e la mirra, l’oud e le spezie, i legni dolci – come sandalo e muschi -, i fiori. Un mondo sensuale e sinuoso, che abbraccia e accompagna il movimento. 

Leggi anche
Margot Robbie tra gli ospiti della sfilata di Chanel collezione autunno inverno 2026-2027 a Parigi durante la Fashion Week

Profumi iconici, il preferito di Margot Robbie "sa di donna" e compie 105 anni

Sul collo, i polsi e in tutte le parti più vascolarizzate: dove applicare il profumo

Giornata del profumo 2026: come farlo durare e le curiosità da riscoprire

beauty
skincare
profumi

Sullo stesso tema