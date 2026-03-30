Skincare coreana e profumi arabi, 3 beauty trend mondiali da seguire

Il fenomeno che ha rivoluzionato il mondo della cura del viso e del make up arriva dalla Corea del Sud e si basa su una routine meticolosa di skincare, a base di prodotti innovativi e ingredienti naturali, per ottenere una pelle sana e luminosa. È la Korean Beauty, conosciuta anche come K-beauty, e si avvale di cosmetici che stanno diventando sempre più popolari anche da noi perché composti da ingredienti naturali e di origine vegetale, lenitivi e spesso più idratanti rispetto ai corrispettivi realizzati dal mercato occidentale.