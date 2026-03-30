Skincare coreana e profumi arabi, 3 beauty trend mondiali da seguire
Cura della pelle e make up, unghie, capelli, il mondo delle fragranze. Le principali tendenze globali secondo la community internazionale di Cosmoprof 2026
La K-beauty, fenomeno che arriva dalla Corea del Sud, si basa su una routine meticolosa di skincare © Istockphoto
Il beauty è sempre di più un ecosistema integrato. Non solo un mondo di tendenze e prodotti ma una realtà che pervade ogni sfera legata al benessere. È questo l'approccio emerso dalla manifestazione internazionale più importante dedicata al settore, che rende l'Italia la vetrina più rilevante a livello mondiale e che - come ogni anno - si è svolta a Bologna.
Tre tendenze beauty globali da seguire subito
Il futuro del settore si è delineato attraverso idee, prodotti, tecnologie e nuove connessioni nell'ambito del 57esimo Cosmoprof Worldwide Bologna, luogo di incontro dell'industria beauty globale non solo per presentare novità e soluzioni ma anche per interpretare i cambiamenti del mercato, anticipare i trend e costruire connessioni che continuano a generare valore durante tutto l'anno. Oltre 3mila gli espositori, provenienti da 68 Paesi, in rappresentanza di più di 10mila brand. Tra le tendenze più forti emerse nella quattro giorni di quest'ultima edizione, quella che si sta prefigurando come una vera e propria rivoluzione culturale.
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Il beauty è sempre più un ecosistema integrato: non solo tendenze e prodotti ma una realtà che pervade ogni sfera legata al benessere
1. Un confine sempre più sottile tra bellezza, benessere e salute
Il benessere e la cura di sé stanno assumendo un ruolo determinante nelle decisioni di acquisto. Non si cerca più, infatti, solo un prodotto ma una risposta a bisogni specifici che coinvolgono salute, benessere mentale, prevenzione e personalizzazione - anche grazie al supporto dell'intelligenza artificiale - e che apporta gratificazione emotiva. Si parla, a questo proposito, di "joy economy" ed è una tendenza particolarmente evidente nei settori skincare, haircare e fragranze.
2. Skincare, il momento d’oro della K-beauty
Il fenomeno che ha rivoluzionato il mondo della cura del viso e del make up arriva dalla Corea del Sud e si basa su una routine meticolosa di skincare, a base di prodotti innovativi e ingredienti naturali, per ottenere una pelle sana e luminosa. È la Korean Beauty, conosciuta anche come K-beauty, e si avvale di cosmetici che stanno diventando sempre più popolari anche da noi perché composti da ingredienti naturali e di origine vegetale, lenitivi e spesso più idratanti rispetto ai corrispettivi realizzati dal mercato occidentale.
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L'ascesa dei profumi arabi, una rivoluzione sensoriale che arriva da tradizioni antichissime, frutto di mix personalizzati e sapienti stratificazioni
3. Profumi: l'ascesa delle fragranze arabe, gourmand e di nicchia
Assume un ruolo sempre più centrale nel linguaggio olfattivo una rivoluzione sensoriale che arriva da tradizioni antichissime e che si basa su note intense e avvolgenti, frutto di mix personalizzati e sapienti stratificazioni. Cambiano in base all’orario e all’occasione, sono emotivamente coinvolgenti. Caratterizzati da accordi complessi, tra gli ingredienti più iconici ci sono l’ambra e la mirra, l’oud e le spezie, i legni dolci – come sandalo e muschi -, i fiori. Un mondo sensuale e sinuoso, che abbraccia e accompagna il movimento.