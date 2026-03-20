Giornata del profumo 2026: come farlo durare e le curiosità da riscoprire

Sul collo, i polsi e in tutte le parti più vascolarizzate. Il calore, infatti, permette e amplifica il rilascio del profumo. Altre zone a cui dedicarsi sono la parte interna del braccio, l'area dell'ombelico, l'interno coscia. Tendendo a salire verso l'alto, altri punti in cui metterlo sono il retro delle ginocchia e le caviglie. Può anche essere vaporizzato sui capelli (con parsimonia, perché potrebbe renderli secchi), sugli abiti (prestando attenzione che non macchi i tessuti), sulle lenzuola. Per un effetto più intenso, si può scegliere di indossarlo in più parti altrimenti, per un tocco più lieve, è sufficiente sceglierne una o al massimo due. L'importante è che non venga strofinato sulla pelle: lo sfregamento ne rompe le molecole e lo indebolisce.