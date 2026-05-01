Addio a glitter e fragranze senza limiti: l'Europa impone nuove regole su smalti, profumi e prodotti per l'igiene. Dal 1° maggio 2026 la bellezza entra in una nuova era. Non è un semplice aggiornamento tecnico: la nuova normativa europea segna un cambio di passo deciso, mettendo al centro la sicurezza dei consumatori e costringendo l'intero settore cosmetico a rivedere formule, prodotti e pratiche.