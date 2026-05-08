Tutto è cominciato con un dettaglio apparentemente insignificante: una piccola bollicina su un dito del neonato. "Ci dissero che si succhiava il dito in utero", ha ricordato Morena. La spiegazione ha però retto solo fino a quando le bollicine non hanno iniziato a moltiplicarsi, rendendo palese sia ai genitori che al personale medico che la situazione era più seria di quanto inizialmente previsto. La permanenza del bambino e dei genitori in ospedale si è protratta, anche a causa della pandemia di Covid-19. "Ogni giorno ci dicevano 'domani uscite', e invece restavamo lì, sempre un giorno in più".