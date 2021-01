Sergio Muniz è diventato papà: è nato Yari Instagram 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio" si legge nel post di Muniz, che cita il poeta premio Nobel. E ancora "Essere madre o padre e il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ad ogni tipo di dolore... Dio benedica i nostri figli perché a noi ci ha benedetto già con il loro dono".

Per Sergio, 45 anni, si tratta del primo bebè. Lui e Morena stanno insieme ormai da tempo. Si sono conosciuti per caso, quando lui ha accompagnato la figlia della sua prima moglie, Beatrice Bernardin, a una lezione di yoga. La scintilla con l'affascinante insegnante bruna si è accesa subito: "E' stata una cosa abbastanza veloce... Però all'amore non si comanda", ha raccontato lui a "Domenica Live".

