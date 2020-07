Riccardo Scamarcio tre metri sopra il cielo, è nata la sua prima figlia

Fiocco rosa per Riccardo Scamarcio , che è diventato papà della sua prima figlia avuta dalla compagna Angharad Wood . Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato l'attore, insieme a suo fratello e alla neomamma, all'esterno dell'ospedale romano in cui è nata la piccolina. Nessuna indiscrezione è trapelata riguardo al nome della bambina.

Scamarcio andato a prendere mamma e figlia all'uscita dall'ospedale, facendosi accompagnare dal fratello. Occhiali da sole, t-shirt e codino per lui, che a 40 anni è diventato padre per la prima volta. La Wood indossa un abito fresco e largo che le nasconde le forme. Lei, 46enne manager di un'agenzia di attori e scrittori, è già mamma di un altra femmina avuta da una relazione precedente.

Riccardo e Angharad sono una coppia molto riservata, che vive la propria vita lontano dal gossip. Anche della dolce attesa di lei non si è saputo niente fino a poche settimane prima del parto. Anche in quell'occasione è stata Diva e Donna a dare la notizia, dopo aver paparazzato la coppia a passeggio per le calli di Venezia. In quell'occasione, il vistoso pancione della manager non lasciava spazio a dubbi. Insieme da due anni, Sacamarcio e la Wood si sarebbero sposati in gran segreto: infatti lei sfoggia un anello all’anulare della mano sinistra che potrebbe confermare i fiori d’arancio. Riccardo è stato a lungo legato all'attrice Valeria Golino, ma ora ha definitivamente voltato pagina e con Angharad e la loro piccola ha iniziato una nuova vita.