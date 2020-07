Riccardo Scamarcio papà ad agosto, la fidanzata è incinta

Nato il 13 novembre del 1979 a Trani, compie 40 anni Riccardo Scamarcio. Dal debutto con "La meglio gioventù" di Marco Tullio Giordana (2003), e il grande successo popolare di "Tre metri sopra il cielo" (2004), l'attore pugliese ne ha fatta di strada, muovendosi in maniera eclettica tra commedia, dramma e noir. "Romanzo criminale", "Mio fratello è figlio unico", "Mine vaganti", "La prima linea", "La verità sta in cielo", "Loro" ed "Euforia" sono solo alcuni dei tanti film interpretati, lavorando con registi come Michele Placido, Sergio Rubini, Paolo e Vittorio Taviani, Pupi Avati, Ferzan Ozpetek e Paolo Sorrentino, Tante anche le esperienze internazionali in film diretti da Woody Allen, Costa-Gravas, Paul Haggis e John Wells. Sarà nel cast del nuovo film di Nanni Moretti, "Tre piani". Ha vinto tre nastri d'argento come migliore attore. Da un punto di vista sentimentale è stato legato per dieci anni a Valeria Golino.

