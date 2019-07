Francesco Sarcina: "Mia moglie Clizia mi ha tradito con Scamarcio"

Tua moglie che ti tradisce con il tuo migliore amico. L'incubo peggiore che si realizza e manda in frantumi una storia d'amore pazzesca. E' successo a Francesco Sarcina che a pochi giorni dalla notizia dell'addio da Clizia Incorvaia vuole fare chiarezza. Sceglie le colonne del Corriere della Sera per spiegare come sono andate le cose: “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio , mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze , un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque” dice.

(NELLA FOTO IPA POSANO TUTTI E TRE ASSIEME: ERA IL 7 APRILE 2019, A MILANO ALLA PREMIERE DEL FILM "LO SPIETATO")



Il leader delle Vibrazioni ha sposato Clizia Incorvaia il 5 giugno 2015, insieme hanno una figlia Nina. A lei aveva dedica l'album da solista “Femmina”: “Ancora mi commuovo vedendo le sue foto col pancione”. E poi aggiunge: “ Clizia resta la donna che mi ha dato una figlia meravigliosa e che ho profondamente amato, la donna che ho deciso di sposare con una cerimonia all’americana da pazzi, perché il mio era un amore pazzesco”.



A novembre la coppia aveva annunciato di essere in crisi, poi improvvisamente a febbraio erano riapparsi più innamorati che mai. “L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo” racconta Sarcina. Il tradimento è avvenuto “una o due settimane dopo la crisi di novembre – continua Francesco - Però, lei me l’ha confessato a Pasqua. Nel mezzo, avevo provato a ricucire”. Non ci sono riusciti e la loro storia d'amore è naufragata. Clizia qualche giorno fa aveva scritto sui social: “Ogni matrimonio vorrebbe un happy end, il vissero felici e contenti, ma non sempre le fiabe moderne conservano questo finale . Provi disincanto nel pensare di far parte di quella grossa percentuale di separati in Italia, (ci provi e riprovi) ma poi capisci che una famiglia moderna può essere composta anche da un singolo e che tu puoi ugualmente insegnare il senso di FAMIGLIA ai tuoi figli . E da lì comprendi che l’amore eterno esiste”.