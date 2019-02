Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia di nuovo insieme: foto nudi

Meno di tre mesi fa, la Incorvaia aveva annunciato la fine del suo matrimonio con il leader delle Vibrazioni, dal quale aveva avuto una bambina, Nina. Lo aveva fatto via social, con un post che sembrava non lasciare spazio a ripensamenti: "Quando una grande storia d’amore finisce, tutti si scordano della bellezza! Ma è alla bellezza che vorrei fare omaggio. Grazie, per questo amore immenso che mi hai donato e per questa figlia unica! Mi spiace per esserci preclusi bellezza ulteriore, mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati! Francesco ti auguro il meglio. Con affetto, Clizia". Lui, in quell'occasione, aveva scelto il silenzio.



La rinascita del loro amore, invece, la comunicano insieme: "Ricominciare per scrivere una nuova storia, lasciandosi alle spalle il passato e disegnando un nuovo presente! Le paure sono vecchi orpelli, la bellezza è il nuovo incipit. Amare ed essere amati è sempre una gran forma di coraggio", scrivono entrambi su Instagram, a corredo di una foto in cui posano senza veli abbracciandosi stretti.