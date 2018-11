Francesco Sarcina, è addio con la moglie Clizia Incorvaia

Dopo tre anni di matrimonio e una figlia (Nina), Francesco Sarcina , leader de Le Vibrazioni , e Clizia Incorvaia si sono lasciati . Ad annunciarlo, con un post su Instgaram e una foto che li ritrae felici è la stessa influencer: "Quando una grande storia d’amore finisce, tutti si scordano della BELLEZZA! ma è alla bellezza che vorrei fare omaggio. Grazie, per questo amore immenso che mi hai donato e per questa figlia unica!".

"Mi spiace per esserci preclusi bellezza ulteriore - prosegue - mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati! Francesco ti auguro il meglio. Con affetto, Clizia".

Il cantante invece preferisce il silenzio, si è buttato a capofitto sul lavoro e ha annunciato nuove date live con Le Vibrazioni.