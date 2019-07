Sarcina-Incorvaia, il tira e molla non è finito: la coppia scoppia di nuovo

Sembrava tornato l'amore tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina , dopo una rottura lo scorso novembre e un riavvicinamento a febbraio . Invece tra loro qualcosa si è di nuovo spezzato. L'influencer, nelle storie che pubblica su Instagram, parla del leader de Le Vibrazioni come del suo ex marito e scrive: "Non mi interessa sapere della sua vita privata e mi dissocio dalla sua linea e condotta e di vita".

Sembra avere le idee chiare Clizia, su una storia che, a quanto dice, ha scelto lei di chiudere "in maniera molto serena". Ai suoi follower che la informano sull'attività social di Francesco chiede di smettere: "Scusate, non mi interessa sapere la vita privata del mio ex marito", e poi sottolinea: "Sia chiaro, non sto con il sig. Sarcina e mi dissocio dalla sua linea di condotta e di vita. Dopo ciò spero davvero di essere stata chiara". Come sottofondo, sceglie la canzone di Frankie Hi-nrg "Quelli che ben pensano" e commenta sibillina: "Quelli che commentavano le mie foto gridando allo scandalo, poi... ricordiamoci il testo della canzone".