Una tuta nera attillata come un guanto, tacchi a spillo, cinturone, mascherina di pizzo e frustino: al party per gli 80 anni di Batman Clizia Incorvaia omaggia Catwoman e sceglie un look decisamente hot. Insieme a lei all'evento anche il marito Francesco Sarcina che, pazzo d'amore, la solleva e le stampa un bacio sulle labbra rosse.