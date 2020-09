Marco Baldini festeggia 61 anni e annuncia: primo figlio in arrivo

Il 3 settembre Marco Baldini ha compiuto 61 anni e ha voluto festeggiare con i follower condividendo con loro la gioia per il più stupefacente dei regali. "3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora", ha scritto su Instagram postando una foto in cui bacia il pancione della compagna. Lo speaker radiofonico sta per diventare papà per la prima volta, e la nascita del piccolo è prevista a breve.