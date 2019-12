Marco Baldini: "A 60 anni sto provando ad avere un figlio"

Marco Baldini da quattro anni ha trovato la felicità vicino alla compagna Aurora (34 anni) e i due hanno in progetto di diventare presto genitori. La paternità è un progetto che è stato rimandato a lungo dal conduttore radiofonico, a causa della ludopatia: "E' il rammarico più grande, se avessi predisposto la mia vita in maniera diversa avrei già un figlio. Con Aurora ci stiamo provando, mi piacerebbe molto"

"Ho conosciuto Aurora quattro anni fa davanti a un bicchiere di vino. Lei non sapeva chi fossi, sono stato onesto e le ho detto subito l'età. Lei è molto più giovane, ha 34 anni, 26 in meno di me. Ancora non mi spiego come ci sia cascata", ha dichiarato scherzando a Caterina Balivo.

Nel salotto di "Vieni da me" ha poi parlato del brutto periodo in cui era dipendente dal gioco d'azzardo, una malattia che ha fatto terra bruciata intorno a lui: "Il mio matrimonio non sarebbe finito, non avrei perso tanti amici per strada. Quando sei in quel tunnel chiedi soldi, ma non ti servono soldi ti serve aiuto. Parlatene con chi vi vuole bene e fatevi curare nei centri specializzati",

