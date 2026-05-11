La Apple Corps, ex sede londinese dell'etichetta discografica dei Beatles, diventerà un'attrazione turistica di sette piani. Lo riporta il Guardian, e Paul McCartney plaude al progetto per il numero 3 di Savile Row, che prevede l'accesso al pubblico anche al tetto della mitica terrazza dove la band tenne il suo ultimo concerto. L'attrazione aprirà nel 2027. La visita a pagamento consentirà ai fan di visitare sette piani con materiali inediti dagli archivi della Apple Corps, mostre e lo studio di registrazione che è stato ricostruito nel seminterrato.
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Paul e Ringo
Paul McCartney, che ha recentemente rivisitato la dimora in stile georgiano, ha dichiarato: “Ci sono così tanti ricordi speciali tra queste mura. Il team ha messo a punto dei progetti davvero impressionanti e non vedo l’ora che la gente possa vederli quando saranno pronti”. Il suo compagno di band Ringo Starr ha commentato: “Sarà come tornare a casa”.
Edificio iconico
Il numero 3 di Savile Row è uno degli edifici più iconici del pop e del rock britannico: ex sede dell'etichetta discografica dei Beatles, la Apple Corps, e luogo dell'ultima esibizione pubblica della band, quando nel 1969 si esibirono sul tetto dell'edificio. Apple Corps ha ora riacquistato l'edificio a Mayfair, nel centro di Londra, e prevede di aprirlo al pubblico come nuova attrazione turistica nel 2027. Distribuito su sette piani, “The Beatles at 3 Savile Row” esporrà oggetti provenienti dagli archivi della Apple Corps e ospiterà mostre temporanee e un negozio. Le attrazioni principali, tuttavia, saranno la ricostruzione dello studio in cui la band registrò il suo ultimo album, “Let It Be”, e l'accesso al tetto dove si tenne il commovente concerto finale.
Sadiq Khan, sindaco di Londra, ha definito i piani per The Beatles at 3 Savile Row “estremamente entusiasmanti” e ha affermato che l’attrazione “affascinerà i londinesi e i visitatori provenienti da tutto il mondo”.