Il legame tra Jagger e l'Italia non nasce adesso. Il cantante frequenta la Sicilia da anni e nel 2021 ha acquistato una casa a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, mostrando più volte sui social le sue tappe tra Siracusa, Ortigia e Noto. Stavolta, dopo le luci del set, ha scelto di nuovo le immagini più semplici: il mare, una passeggiata e un giro in apecar.