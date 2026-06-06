Mick Jagger, "pausa dal lavoro" a Stromboli: per lui giri in apecar e passeggiate
Il leader dei Rolling Stones racconta sui social il suo soggiorno italiano: turista tra le isole, dopo le riprese del film di Alice Rohrwacher in cui interpreta il guardiano del faro di Strombolicchio
Mick Jagger si gode una pausa dal lavoro in Italia © Instagram
Due parole soltanto, "Working break", e una manciata di scatti dall'Italia: è bastato questo a Mick Jagger per far sapere ai propri fan come trascorre i giorni lontano dal palco. Il leader dei Rolling Stones si è raccontato sui social nei panni del turista, tra giri in apecar, passeggiate lungo i sentieri siciliani e soste davanti ad affreschi, statue antiche e scorci d'arte.
Una pausa da turista qualunque
Nei video pubblicati il cantante, 82 anni, guida l'apecar lungo le tipiche stradine strette dei paesini nostrani e affronta una camminata su un sentiero di collina, nella luce bassa del tardo pomeriggio. Le foto alternano paesaggi e dettagli artistici: vegetazione mediterranea, dimore storiche, antiche fontane monumentali. Niente che ricordi il rocker da stadio, semmai un viaggiatore curioso che si gode il Belpaese senza fretta.
Dal set di Rohrwacher alla festa interrotta
Diversi scatti raccontano Stromboli, nelle isole Eolie: la roccia lavica nera, le case bianche, il cono del vulcano. In una foto, sullo sfondo del mare, compare lo scoglio di Strombolicchio con il suo faro. E non è un caso. Proprio sull'isola, nelle scorse settimane, Jagger ha girato alcune scene del film "Le tre sorelle incestuose" della regista Alice Rohrwacher, tratto dalla graphic novel di Audrey Niffenegger.
Il rocker interpreta il guardiano del faro di Strombolicchio, una parte breve in un cast internazionale che riunisce Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O'Connor e Isabella Rossellini. La fine delle riprese aveva fatto discutere: la festa di chiusura sull'isola era stata interrotta dalle forze dell'ordine, episodio che aveva riacceso il dibattito locale sulla gestione dell'isola e l'accoglienza dei turisti.
Un amore lungo anni per il Sud
Il legame tra Jagger e l'Italia non nasce adesso. Il cantante frequenta la Sicilia da anni e nel 2021 ha acquistato una casa a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, mostrando più volte sui social le sue tappe tra Siracusa, Ortigia e Noto. Stavolta, dopo le luci del set, ha scelto di nuovo le immagini più semplici: il mare, una passeggiata e un giro in apecar.
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