L'interesse per l'evento è stato immediato e travolgente. Come riportato da Rolling Stone, i biglietti del "Daisy Chain Fields Music Festival" sono stati completamente venduti nel giro di 30 minuti dall'inizio della prevendita. Alla data del 24 giugno, tutte le categorie di ticket risultavano già esaurite e l'unica possibilità rimasta era l'inserimento in una lista d'attesa, a conferma della forte domanda per l'iniziativa.