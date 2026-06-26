L'appeal della popstar

Olivia Rodrigo lancia il suo festival tutto al femminile: sold out in soli 30 minuti

L'evento si svolgerà il 29 agosto a Irvine, in California, e vedrà sul palco le artiste più influenti della scena musicale mondiale

26 Giu 2026 - 06:30
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Non è servito molto tempo perché il nuovo progetto di Olivia Rodrigo diventasse un caso globale. Il suo primo festival da curatrice, "Daisy Chain Fields", ha infatti registrato un risultato immediato: tutte le tipologie di biglietti sono andate esaurite in appena mezz'ora dall'apertura delle vendite, confermando ancora una volta l'enorme richiamo della cantante sul pubblico internazionale.

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 Le ultime settimane sono state particolarmente intense per Olivia Rodrigo. Lo scorso 12 giugno ha pubblicato il suo terzo album in studio, intitolato You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, un lavoro che ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di voce generazionale nel panorama pop internazionale. Pochi giorni più tardi, il 23 giugno, è arrivato anche l'annuncio del "Daisy Chain Fields Music Festival", segnando così il debutto della cantante nel ruolo di curatrice di un grande evento musicale.

"Daisy Chain Fields", il festival tutto al femminile in California

 Il festival si svolgerà il 29 agosto a Irvine, in California, e sarà caratterizzato da una line-up completamente femminile. Sul palco si alterneranno alcune tra le artiste più influenti della scena musicale mondiale, in un programma che unisce generi e generazioni diverse. Tra i nomi annunciati figurano Stevie Nicks, Bikini Kill, Mitski, Doechii, Chappell Roan, Garbage, Die Spitz, ELI, KATSEYE, Not for Radio, Quiet Light, Rachel Chinouriri, Santigold e molte altre protagoniste della musica contemporanea.

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Il sold out lampo e la grande richiesta di biglietti

 L'interesse per l'evento è stato immediato e travolgente. Come riportato da Rolling Stone, i biglietti del "Daisy Chain Fields Music Festival" sono stati completamente venduti nel giro di 30 minuti dall'inizio della prevendita. Alla data del 24 giugno, tutte le categorie di ticket risultavano già esaurite e l'unica possibilità rimasta era l'inserimento in una lista d'attesa, a conferma della forte domanda per l'iniziativa.

Un festival con una missione sociale

 Oltre alla musica, il progetto ha anche una forte componente solidale. Le artiste coinvolte si esibiranno senza compenso e l'intero ricavato netto dell'evento sarà destinato a diverse organizzazioni no profit impegnate nella tutela dei diritti e nel sostegno di donne e ragazze. 

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Le parole di Olivia Rodrigo sui social

 Nel presentare il festival, Olivia Rodrigo ha condiviso un messaggio entusiasta sui social, sottolineando il valore personale e collettivo del progetto. La cantautrice ha definito la line-up "incredibile", parlando di artiste che considera vere e proprie eroine e amiche.

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Ha poi aggiunto di credere profondamente nel potere della musica, della comunità e della gioia come strumenti di cambiamento. Infine ha espresso tutta la sua attesa per l'evento, invitando il pubblico a vivere insieme a lei una giornata di musica, energia e condivisione il prossimo 29 agosto.

Olivia Rodrigo, la stella nascente del pop internazionale

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