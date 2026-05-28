Olivia Rodrigo, la stella nascente del pop internazionale
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L'artista sdegnata dai commenti indecenti che ha ricevuto dopo essersi esibita con un abito da gusto infantile: "Nessuna donna dovrebbe essere spinta a non indossare un abito per colpa di qualche pervertito"
Olivia Rodrigo © Instagram
L'esibizione di Olivia Rodrigo al Billions Club Live Spotify di Barcellona ha fatto parecchio parlare di sé, in parte anche per i motivi sbagliati. La scelta della cantante di indossare un vestito rosa e bianco a fiori in stile babydoll non è passata inosservata, portando a commenti nei quali vengono accostati due mondi che dovrebbero restare sempre ben separati: quello della sensualità e quello dell'infanzia. Disgustata dalla reazione di una parte del pubblico, Rodrigo si è sfogata durante una partecipazione al podcast "Popcast" del New York Times.
La cantante statunitense ha spiegato che non sono stati tanto i commenti sul suo look a ferirla, quanto le loro implicazioni. "Le persone possono dire quello che vogliono nei miei riguardi, non mi importa. Ciò che è davvero inquietante è un altro aspetto". In passato Olivia Rodrigo si è più volte esibita indossando capi d'abbigliamento sexy come pantaloncini molto corti e reggiseni scintillanti. Questi look estremi sono però stati giudicati meno inappropriati rispetto agli abiti un po' infantili con i quali è salita sul palcoscenico durante alcuni concerti, tra cui quello svolto recentemente a Barcellona.
"Ero coperta e mi sentivo a mio agio e fresca. Non è colpa mia se le persone mi sessualizzano e trovo estremamente grave e inappropriato quel che è successo. Non pensavo affatto di essere sexy e i commenti che ho ricevuto sono la dimostrazione che nella nostra cultura si tende a normalizzare la pedofilia".
Rodrigo ha denunciato con forza la sessualizzazione del corpo femminile, che avviene fin dall'infanzia. La cantante ha ricordato che spesso gli adulti invitano le minorenni a evitare di indossare certi capi di abbigliamento per evitare di attirare attenzioni indesiderate, finendo in questo modo per colpevolizzare le vittime al posto di chi le sessualizza.
"Non è giusto", ha dichiarato con forza Rodrigo. Anche in altre occasioni l'artista era stata critica per la scelta di indossare abiti in stile babydoll. Era già capitato in occasione della presentazione della copertina dell'album "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", nella quale indossa un abito corto rosa e si trova su un'altalena. Anche nel videoclip della canzone "Drop Dead" indossa un vestito simile, ma di colore blu. Si tratta di uno stile al quale Rodrigo è fortemente legata, tanto che nel corso di un'intervista a British Vogue ha ammesso di avere un profilo Pinterest pieno di "abiti babydoll e scollature anni '70".
Parlando delle sue giovani fan, Olivia Rodrigo ha dichiarato: "Tengo molto a loro e non voglio che vengano indottrinate con un certo tipo di retorica". Per la cantante, nessuna donna, a prescindere dall'età, dovrebbe essere spinta a non indossare un abito dal look "infantile" per paura di essere sessualizzata da qualche pervertito.
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