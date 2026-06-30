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È morto all'età di 82 anni Michael Byrne, volto iconico del grande schermo. Celebre per la sua straordinaria capacità di interpretare cattivi gelidi e memorabili, Byrne è rimasto impresso nella memoria collettiva di intere generazioni grazie a ruoli cult in franchise come Indiana Jones e Harry Potter, coronando una lunghissima carriera che lo ha visto protagonista anche nel teatro shakespeariano e nella televisione britannica.
La morte di Byrne
La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dai media britannici, che hanno confermato il decesso avvenuto lo scorso 20 giugno 2026. L'attore lascia la moglie Carole Nimmons, sua compagna dal 1965, due figlie e tre nipoti. Non sono state rese note le cause della morte.
Una vita in teatro e il passaggio a Hollywood
Nato a Londra nel 1943 da madre di origini irlandesi, Byrne si è formato alla Central School of Speech and Drama prima di unirsi alla prestigiosa compagnia del National Theatre a metà degli anni Sessanta. Il suo battesimo professionale è avvenuto proprio sul palcoscenico, dove ha interpretato per decenni i grandi classici del teatro - da Shakespeare fino a Eduardo De Filippo e Simon Gray - prima di diventare uno dei caratteristi più richiesti e riconoscibili di Hollywood.
Da Indiana Jones a Harry Potter: i ruoli più iconici
Ma Michael Byrne ha lasciato il segno nel grande pubblico soprattutto per la sua magnetica interpretazione dello spietato colonnello nazista Ernst Vogel in Indiana Jones e l'ultima crociata al fianco di Harrison Ford. Anni dopo, Byrne ha prestato poi il volto a un altro personaggio chiave della cultura pop contemporanea: l'anziano mago oscuro Gellert Grindelwald in Harry Potter e i Doni della Morte. Nella sua prolifica carriera in quel di Hollywood spiccano anche le partecipazioni a kolossal da premio Oscar come Braveheart di Mel Gibson nel ruolo del soldato Smythe, lo spy-movie di James Bond Il domani non muore mai e Gangs of New York di Martin Scorsese, oltre a importanti apparizioni nella storica soap opera britannica Coronation Street.