È morto all'età di 82 anni Michael Byrne, volto iconico del grande schermo. Celebre per la sua straordinaria capacità di interpretare cattivi gelidi e memorabili, Byrne è rimasto impresso nella memoria collettiva di intere generazioni grazie a ruoli cult in franchise come Indiana Jones e Harry Potter, coronando una lunghissima carriera che lo ha visto protagonista anche nel teatro shakespeariano e nella televisione britannica.