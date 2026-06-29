"Michael" batte anche "Oppenheimer": è il biopic con il più alto incasso nella storia del cinema
Il film biografico sul Re del pop ha battuto il film sulla vita del fisico J. Robert Oppenheimer che aveva incassato 975 milioni di dollari
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Numeri da brivido per "Michael": il film biografico sulla vita di Michael Jackson ha superato i 977 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando così il biopic con i maggior incassi nella storia del cinema. Il film di Antoine Fuqua ("King Arthur", "The Equalizer") ha battuto il primato ottenuto in precedenza da "Oppenheimer", che narra la vita del fisico J. Robert Oppenheimer con 975 milioni di dollari, mentre al terzo posto con 911 milioni c'è "Bohemian Rhapsody", pellicola sulla vita di Freddie Mercury e l'ascesa dei Queen.
La storia del Re del pop
"Michael", uscito nel 2026 e distribuito da Universal nei mercati internazionali, solo nella prima settimana ha incassato 97 milioni in Usa e 217 milioni nel mondo, superando il record precedente per una biopic di "Straight Outta Compton", film del 2015 diretto da F. Gary Gray sulla band hip hop N.W.A, con 60 milioni di dollari. Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da John Logan, ripercorre l'ascesa del cantautore e ballerino Michael Jackson, interpretato da suo nipote Jaafar Jackson.
Si concentra, in particolare, sui momenti chiave della sua vita, come gli esordi con i Jackson 5, il complesso rapporto con il padre durante l'infanzia, fino al raggiungimento della fama mondiale come solista, concludendosi all'apice del successo con il Bad World Tour. Quando, nel 2023, era stato annunciato Jaafar Jackson nel ruolo da protagonista, il produttore Graham King era rimasto sbalordito dalla sua capacità di incarnare in maniera così accurata la personalità dello zio. "Era qualcosa di così potente che, anche dopo aver condotto una ricerca a livello mondiale, è apparso chiaro che lui è l'unica persona adatta a ricoprire questo ruolo", aveva detto King in un'intervista a Variety.