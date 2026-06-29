"Michael" batte anche "Oppenheimer": è il biopic con il più alto incasso nella storia del cinema

Si concentra, in particolare, sui momenti chiave della sua vita, come gli esordi con i Jackson 5, il complesso rapporto con il padre durante l'infanzia, fino al raggiungimento della fama mondiale come solista, concludendosi all'apice del successo con il Bad World Tour. Quando, nel 2023, era stato annunciato Jaafar Jackson nel ruolo da protagonista, il produttore Graham King era rimasto sbalordito dalla sua capacità di incarnare in maniera così accurata la personalità dello zio. "Era qualcosa di così potente che, anche dopo aver condotto una ricerca a livello mondiale, è apparso chiaro che lui è l'unica persona adatta a ricoprire questo ruolo", aveva detto King in un'intervista a Variety.