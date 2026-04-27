Michael Jackson, all'asta il celebre guanto bianco con i cristalli
Il cantante aveva regalato il cimelio al suo artista di fiducia nel 1984
© Italy Photo Press
In California andrà all'asta l'iconico guanto bianco ornato di cristalli indossato da Michael Jackson. Il prezzo di partenza è fissato a 50mila dollari, anche se, secondo gli esperti della casa d'aste, i rilanci potranno arrivare anche a 100 mila. Nel 1984, Il Re del pop aveva regalato il guanto al suo artista di fiducia, Paul Bedard. Il gesto era per ringraziarlo di un dipinto realizzato a Neverland in cui compariva Jackson accanto ad altri volti noti dello spettacolo, tutti con indosso il guanto.
Un pezzo di storia del pop
Non un accessorio comune, ma un vero oggetto di scena. "Il guanto è fatto interamente di cristalli ed è incredibilmente iridescente. È stato realizzato in modo da catturare la luce; è stato creato appositamente per essere cangiante e dal vivo è davvero splendido", ha spiegato a Reuters Laura Kirk, manager della Nate D. Sanders Auctions.
Il "sosia" in Francia
Mentre si attende la miglior offerta in California, un altro dei guanti di Jackson è all'asta in Francia con un prezzo che oscilla tra i 100 mila e i 150 mila euro. Valori che rispecchiano la rarità del cimelio. In merito, la Kirk ha spiegato: "Non so quanti guanti Michael si sia fatto realizzare. È un numero limitato. Non compaiono molto spesso all'asta, sono davvero piuttosto rari". L'asta si chiuderà giovedì 30 aprile.