offerte da 50mila dollari

Michael Jackson, all'asta il celebre guanto bianco con i cristalli

Il cantante aveva regalato il cimelio al suo artista di fiducia nel 1984

27 Apr 2026 - 17:37
© Italy Photo Press

© Italy Photo Press

In California andrà all'asta l'iconico guanto bianco ornato di cristalli indossato da Michael Jackson. Il prezzo di partenza è fissato a 50mila dollari, anche se, secondo gli esperti della casa d'aste, i rilanci potranno arrivare anche a 100 mila. Nel 1984, Il Re del pop aveva regalato il guanto al suo artista di fiducia, Paul Bedard. Il gesto era per ringraziarlo di un dipinto realizzato a Neverland in cui compariva Jackson accanto ad altri volti noti dello spettacolo, tutti con indosso il guanto.

Leggi anche
Jack Nicholson

Jack Nicholson riappare a 89 anni: la foto privata condivisa dalla figlia Lorraine

Star Wars, all'asta la spada laser di Darth Vader

Un pezzo di storia del pop

 Non un accessorio comune, ma un vero oggetto di scena. "Il guanto è fatto interamente di cristalli ed è incredibilmente iridescente. È stato realizzato in modo da catturare la luce; è stato creato appositamente per essere cangiante e dal vivo è davvero splendido", ha spiegato a Reuters Laura Kirk, manager della Nate D. Sanders Auctions.

Leggi anche
Chitarra David Gilmour

La Black Strat di David Gilmour nella leggenda: venduta all'asta per 14,5 milioni di dollari

La Gibson Les Paul '59 Custom Shop 

A Londra all'asta oltre 400 cimeli leggendari: vera protagonista la chitarra di Slash

Il "sosia" in Francia

 Mentre si attende la miglior offerta in California, un altro dei guanti di Jackson è all'asta in Francia con un prezzo che oscilla tra i 100 mila e i 150 mila euro. Valori che rispecchiano la rarità del cimelio. In merito, la Kirk ha spiegato: "Non so quanti guanti Michael si sia fatto realizzare. È un numero limitato. Non compaiono molto spesso all'asta, sono davvero piuttosto rari". L'asta si chiuderà giovedì 30 aprile.

Ti potrebbe interessare

videovideo
michael jackson
asta
guanto

Sullo stesso tema