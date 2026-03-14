"Pink Floyd. The Dark Side of The Moon": il libro ufficiale che celebra il 50esimo anniversario dell'album
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La celebre Fender Stratocaster del chitarrista dei Pink Floyd diventa lo strumento rock più costoso mai venduto, superando il primato detenuto dalla chitarra di Kurt Cobain
Chitarra David Gilmour © Instagram
Una chitarra non è un semplice strumento musicale: può diventare il simbolo di un’epoca. E quando di mezzo ci sono i Pink Floyd tutto assume i contorni della leggenda. È ciò che è accaduto alla celebre "Black Strat" di David Gilmour, la Fender Stratocaster che ha accompagnato alcuni dei momenti più iconici della storia del rock.
Venduta da Christie's a New York per oltre 14,5 milioni di dollari, ha stabilito un nuovo primato assoluto tra gli strumenti musicali non classici battuti all’asta. Un risultato che riflette il peso culturale della musica dei Pink Floyd e degli album che hanno segnato generazioni di ascoltatori.
La Fender Stratocaster nera di David Gilmour non è soltanto una chitarra celebre: è una delle protagoniste sonore di alcuni tra i dischi più influenti del rock. Con questo strumento il chitarrista britannico ha registrato e suonato parti fondamentali di album come "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" e "The Wall".
Il legno della Black Strat conserva dunque un frammento di quella stagione irripetibile della musica rock, in cui la band britannica ridefinì i confini del genere. Nel corso degli anni la chitarra è diventata un oggetto quasi mitologico tra collezionisti e appassionati, proprio per il suo legame diretto con alcune delle registrazioni più celebri della storia.
Il nuovo primato è stato stabilito durante una vendita dedicata alla straordinaria raccolta dell’imprenditore americano Jim Irsay, noto collezionista e proprietario della cosiddetta "più grande collezione di chitarre al mondo" deceduto nel 2025. La serata inaugurale dell’asta ha registrato numeri impressionanti: tutti i 44 lotti sono stati venduti, con una rivalutazione media quasi quadruplicata e un incasso complessivo superiore agli 84 milioni di dollari.
Con questa cifra la Black Strat ha superato nettamente il precedente record detenuto dalla Martin D-18E appartenuta a Kurt Cobain, battuta all’asta nel 2020 per oltre 6 milioni di dollari.
Tra gli altri pezzi di rilievo della stessa vendita spicca anche la "Tiger", la chitarra costruita da Doug Irwin e suonata da Jerry Garcia dei Grateful Dead, aggiudicata per più di 11,5 milioni di dollari.
La Black Strat aveva già attirato l’attenzione del mercato negli anni passati. Lo stesso Irsay l’aveva acquistata nel 2019 per circa 3,97 milioni di dollari, una cifra che già allora rappresentava un record. In precedenza, lo strumento era stato venduto dallo stesso David Gilmour con finalità benefiche, a sostegno dell’organizzazione ambientalista ClientEarth.
Il nuovo risultato all’asta conferma come certi strumenti musicali non siano semplici oggetti da collezione: diventano testimonianze materiali della cultura del loro tempo. E nel caso della Fender Stratocaster nera di David Gilmour, quel tempo coincide con una delle stagioni più creative e influenti della storia del rock. E sembra di sentire il leggendario riff di "Another Brick In The Wall".
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