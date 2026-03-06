David Gilmour compie 80 anni: gli anni con i Pink Floyd, il rapporto con Roger Waters, i matrimoni
Dagli esordi nei Jokers Wild agli album da solista, fino alla conoscenza con Syd Barrett ai tempi della scuola superiore
© ufficio-stampa
David Gilmour spegne 80 candeline: un grande traguardo per il chitarrista e frontman dei Pink Floyd, band che gli ha permesso di diventare uno tra i più celebri e influenti chitarristi del rock. Dai progetti da solista al lavoro di produzione discografica per altri artisti, fino alla partecipazione al Live Aid nel 1985, quella di Gilmour è una grande carriera costellata di successi.
Gli esordi
Nato il 6 marzo 1946 a Cambridge, è figlio di Douglas Glimour, professore di zoologia all'Università di Cambridge, e di Sylvia Wilson, insegnante e montatrice per la BBC. Durante gli anni del liceo conosce il futuro cantante dei Pink Floyd, Syd Barrett, che frequentava una scuola nella stessa via. Gilmour impara a suonare la chitarra durante le pause pranzo e dal 1963 al 1966 è nel gruppo Jokers Wild.
Gli anni con i Pink Floyd
Nel 1967 il batterista Nick Mason propone a Gilmour di unirsi ai Pink Floyd. Gilmour accetta e un anno dopo entra ufficialmente nella band come quinto membro. Il gruppo stava attraversando un periodo difficile a causa delle dipendenze di Syd Barrett, che spesso non era in grado di esibirsi per l'effetto degli stupefacenti. Quando Barrett lascia la band, Gilmour diventa voce e chitarrista principale fino al 1995 e poi dal 2014. Il successo arriva con "The Dark Side of the Moon" (1973) per poi proseguire con "Wish You Were Here" (1975). Dopo la pubblicazione di questi due album, Roger Waters si dedica alla scrittura di "Animals" e "The Wall".
Il rapporto con Roger Waters
I rapporti tra Gilmour e Waters iniziano a incrinarsi durante le riprese del film di Alan Parker, "Pink Floyd - The Wall" (1982) e la registrazione di "The Final Cut". Nel 2024 Gilmour, a proposito del rapporto con Waters, ha dichiarato al Guardian: "Non suonerò mai più con chi sostiene dittatori come Putin e Maduro".
I progetti da solista
La sua carriera da solista conta cinque album: il primo, "David Gilmour" (1978), poi "About Face" 81984), "On an island" (2006), Live in Gdańsk (2008), Rattle That Lock (2015) e Luck and Strange (2024). Alcuni di questi sono rientrati nelle prime 40 posizioni della Official Album Charts.
I due matrimoni
David Gilmour convola a nozze due volte. Prima con Virginia Hasenbein, artista, scultrice ed ex modella con cui ha avuto i figli Alice (1976), Clare (1979), Sara (1983) e Matthew (1986). Dopo il divorzio nel 1990 si sposa con Polly Samson, scrittrice, giornalista e paroliera. La coppia ha avuto tre figli: Joe (1995), Gabriel (1997) e Romany Rose (2002). Successivamente, Gilmour ha adottato Charlie (1989), il figlio di Polly nato da una precedente relazione.