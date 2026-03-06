David Gilmour convola a nozze due volte. Prima con Virginia Hasenbein, artista, scultrice ed ex modella con cui ha avuto i figli Alice (1976), Clare (1979), Sara (1983) e Matthew (1986). Dopo il divorzio nel 1990 si sposa con Polly Samson, scrittrice, giornalista e paroliera. La coppia ha avuto tre figli: Joe (1995), Gabriel (1997) e Romany Rose (2002). Successivamente, Gilmour ha adottato Charlie (1989), il figlio di Polly nato da una precedente relazione.