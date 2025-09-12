"Wish You Were Here”, l’album che consacrò i Pink Floyd compie 50 anni

L'album "Wish You Were Here" arrivò dopo il trionfo di "The Dark Side of The Moon", un disco che segnò un cambiamento radicale nel loro stile e portò i Pink Floyd in una nuova dimensione musicale. La genesi di "Wish You Were Here" non fu però semplice. La creazione dell'album fu infatti segnata da tensioni e crisi creative, alternate a momenti di grande ispirazione. L'album è un tributo a Syd Barrett (fondatore della band e suo leader dal 1965 al 1968) e alla sua lotta con problemi mentali. La canzone "Shine On You Crazy Diamond" è universalmente considerata una delle più belle composizioni sulla follia. Proprio durante la registrazione del disco Barrett, inaspettatamente, entrò nello studio e il suo arrivo portò una profonda malinconia tra i membri della band, che dopo quel giorno non lo rividero più.