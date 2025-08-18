È morto Ronnie Rondell Jr, l'uomo in fiamme nella copertina di "Wish You Were Here" dei Pink Floyd

Lo stuntman ha preso parte anche ad "Arma letale", "Thelma e Louise", "Star Trek" e "Matrix Reloaded"
© Ansa
A qualcuno il nome di Ronnie Rondell Jr - morto all'età di 88 anni in una casa di riposo del Missouri (Stati Uniti) - non dirà molto, eppure tutti l'hanno visto almeno una volta. È infatti lo stuntman che viene dato alle fiamme sulla copertina di Wish You Were Here, storico album dei Pink Floyd del 1975 e pietra miliare del rock progressivo. Ma Rondell Jr ha preso parte anche ad altre importanti produzioni, tra le quali Arma letale, Thelma e Louise e Star Trek.
La carriera - A darne la notizia è la rivista americana Hollywood Reporter. Rondell Jr era nato a Hollywood il 10 febbraio 1937: sin da piccolo accompagnava il padre sui set cinematografici perché amava fare compagnia agli stuntman. L'uomo eccelleva nella ginnastica e nei tuffi alla North Hollywood High School, poi è entrato nella Marina degli Stati Uniti, dove si è specializzato in immersioni subacquee e sminamenti. Dopo il servizio militare, ha lavorato nel settore edile. Dopo qualche piccolo ruolo da comparsa nei film, ha cominciato la sua carriera decennale da stuntman, conclusa nel 2003 - nonostante si fosse ufficialmente ritirato da tre anni - con la partecipazione a uno spettacolare inseguimento in auto in Matrix Reloaded. In televisione, Rondell ha sostituito per tre anni l'attore Robert Blake nella serie Baretta della Abc (dal 1975 al 1978) ed è stato coordinatore degli stunt in altre produzioni come The Rookies, S.W.A.T., Charlie's Angels, Fantasy Island, Dynasty, Vegas, Hart to Hart e T.J. Hooker. Si è ritirato Come recita il necrologio online, Rondell Jr è morto martedì 12 agosto in una casa di riposo a Osage Beach, città del Missouri. Lascia la moglie Mary e il figlio.
L'iconica copertina - Le fiamme nella storica copertina dei Pink Floyd sono vere. L'immagine è stata immortalata negli studi della Warner Bros. a Burbank, in California, dal fotografo Aubrey Powell. Per realizzarla, Rondell ha indossato una tuta ignifuga sotto il completo cosparso di gel infiammabile; poi gli è stata gettata addosso della benzina e dato alle fiamme. Il processo fu ripetuto per ben 15 volte, perché lo stuntman poteva resistere in quelle condizioni solo per pochi secondi prima che il resto della troupe intervenisse con estintori e coperte per "soffocare" il fuoco. Al quindicesimo tentativo, il vento ha cambiato improvvisamente direzione e le fiamme gli sono arrivate al volto, bruciandogli un sopracciglio e parte dei baffi. "Direi basta, per oggi ho finito!", aveva detto scherzosamente Rondell dopo che le fiamme erano state spente.
Commenti (0)