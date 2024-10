I Pink Floyd vendono il catalogo musicale per 400 milioni di dollari

Il catalogo dei Pink Floyd include alcuni dei brani più ascoltati degli ultimi 50 anni come "Money", "Wish You Were Here" e "Another Brick in the Wall". Con quello dei Queen, venduto a Sony Music a giugno per un miliardo di dollari, era rimasto tra i pochi ancora sul mercato e sicuramente tra i più ostici per i negoziatori, ritardato oltre che dai dissidi tra la band, da questioni fiscali e dal valore della sterlina. Recentemente Gilmour aveva detto a Rolling Stone di essere interessato a vendere non tanto per ragioni finanziarie, "quanto per mettere la parola fine a tutte le liti che comportano le decisioni comuni". Questo, aveva aggiunto, "sarebbe il mio sogno".