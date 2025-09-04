In un'intervista a The Independent Uk, Roger Waters aveva espresso il suo parere su Ozzy Osbourne, sminuendone l'importanza e liquidandolo con toni poco edificanti: “Ozzy Osbourne, che è appena morto, che Dio lo benedica nello stato in cui è stato per tutta la sua vita. Non lo sapremo mai", aveva aggiunto il bassista ammettendo di non essere un fan del rocker né della sua band: "La musica, non ne ho idea. Non me ne frega un cazzo”.

Roger aveva poi concluse dichiarando: "Non mi interessano i Black Sabbath, non mi è mai importato. Non mi interessa mordere la testa dei polli o qualsiasi altra cosa facciano. Non potrebbe importarmene di meno, sai."

La replica del figlio di Ozzy, Jack, è arrivata immediata con toni molto pesanti e parole forti. In una seconda storia di Instagram, Jack ha anche aggiunto l'hashtag: '#f***rogerwaters'.