David Gilmour sbarca al cinema con "Live al Circo Massimo. Roma"

Tutte le 23 date del tour che hanno accompagnato l'album "Luck And Strange" sono andate esaurite riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e critica e, con nessun nuovo concerto in programma, queste uscite rappresentano l'unico modo per rivedere il maestro sul palco. "Luck And Strange", quinto album solista di Gilmour, ha raggiunto il #1 nel Regno Unito, in Germania (per la prima volta al #1), Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo e Austria. Ha conquistato il #2 in Francia, Italia e Belgio, è entrato nella Top 5 in Spagna, Giappone, Norvegia, Danimarca e Ungheria, e nella Top 10 negli Stati Uniti, Australia, Finlandia, Svezia, Irlanda e Nuova Zelanda. I concerti sono iniziati con due date di riscaldamento sold out al Brighton Centre, per poi spostarsi al Circo Massimo di Roma per sei serate tutte esaurite, seguite da altrettante al Royal Albert Hall di Londra, prima di attraversare l'Atlantico per gli show sold out all'Intuit Dome e all'Hollywood Bowl di Los Angeles, concludendo con cinque serate sold out al Madison Square Garden di New York.