David Gilmour sbarca al cinema con "Live al Circo Massimo. Roma"

Da mercoledì 17 al 24 settembre il film concerto di David Gilmour "Live al Circo Massimo. Roma" arriva nelle sale cinematografiche come evento speciale per Nexo Studios. Sarà seguito il 17 ottobre dalla pubblicazione dell'album live "The luck and strange concerts" che cattura la magia del Luck and Strange Tour 2024.
Il film fa rivivere il ritorno di Gilmour al Circo Massimo di Roma all'inizio del Luck and Strange Tour, il suo primo tour dopo quasi un decennio. Il collaboratore di lunga data Gavin Elder ha filmato questo spettacolo con lo sfondo mozzafiato delle rovine romane. Il film 'Live al Circo Massimo. Roma', distribuito a livello internazionale da Sony Music Vision e Trafalgar Releasing, esce nei cinema e negli IMAX di tutto il mondo.
Tutte le 23 date del tour che hanno accompagnato l'album "Luck And Strange" sono andate esaurite riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e critica e, con nessun nuovo concerto in programma, queste uscite rappresentano l'unico modo per rivedere il maestro sul palco. "Luck And Strange", quinto album solista di Gilmour, ha raggiunto il #1 nel Regno Unito, in Germania (per la prima volta al #1), Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo e Austria. Ha conquistato il #2 in Francia, Italia e Belgio, è entrato nella Top 5 in Spagna, Giappone, Norvegia, Danimarca e Ungheria, e nella Top 10 negli Stati Uniti, Australia, Finlandia, Svezia, Irlanda e Nuova Zelanda. I concerti sono iniziati con due date di riscaldamento sold out al Brighton Centre, per poi spostarsi al Circo Massimo di Roma per sei serate tutte esaurite, seguite da altrettante al Royal Albert Hall di Londra, prima di attraversare l'Atlantico per gli show sold out all'Intuit Dome e all'Hollywood Bowl di Los Angeles, concludendo con cinque serate sold out al Madison Square Garden di New York.
Esattamente un mese dopo l'uscita del film, dal 17 ottobre, sarà disponibile l'album live "The Luck And Strange Concerts" (Sony Music) in versione 4 lp o 2 cd, che contiene 23 brani registrati in selezionati concerti del tour, e unisce le tracce soliste tratte dal recente album di David, tra cui un'intensa esecuzione di "Between Two Points" con Romany Gilmour, a classici senza tempo dei Pink Floyd come "Sorrow", "High Hopes", "Breathe (In The Air)", "Time", "Wish You Were Here" e "Comfortably Numb".
