"Pink Floyd. The Dark Side of The Moon": il libro ufficiale che celebra il 50esimo anniversario di uno degli album di maggior successo e più venduti di sempre

Cinquant'anni fa, nel marzo del 1973, i Pink Floyd pubblicavano "The Dark Side Of The Moon", un successo planetario in grado di mettere d'accordo pubblico e critica.

In occasione dell'anniversario, è stato realizzato un libro ufficiale (Pink Floyd. The Dark Side Of The Moon. 50° anniversario", Rizzoli Lizard, 160 pp. 49 euro), dimostrazione definitiva della longevità dell'album e della sua portata rivoluzionaria. Le pagine raccolgono 129 fotografie in bianco e nero della band in tour tra il 1972 e il 1975 scattate da Storm Thorgerson, Jill Furmanovsky, Aubrey Powell e Peter Christopherson, sui palchi e nei backstage, tra soundcheck, show e aftershow.