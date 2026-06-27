Nonostante il malessere, Richie ha provato a riprendere l'esibizione sedendosi al pianoforte per interpretare Three Times a Lady. Il tentativo, però, è durato solo pochi minuti. L'artista ha annunciato una pausa e ha lasciato definitivamente il palco, senza più fare ritorno. Per alcuni istanti la band è rimasta sul palco in attesa di capire se lo spettacolo potesse riprendere, ma successivamente anche i musicisti hanno interrotto l'esibizione. Solo in un secondo momento un membro dello staff ha comunicato al pubblico che il cantante non era nelle condizioni fisiche per proseguire il concerto.