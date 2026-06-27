Il giorno successivo, sempre secondo quanto riportato nella denuncia, avrebbe avuto una grave emorragia e in ospedale le sarebbe stato comunicato di aver perso il bambino. Dopo l'aborto spontaneo, la donna avrebbe sofferto di depressione e sarebbe stata rimproverata da un suo superiore perché il suo stato emotivo avrebbe "turbato Kylie Jenner". Inoltre, il management dell'imprenditrice avrebbe offerto del denaro all'ex cuoca in cambio del suo silenzio sulla vicenda. Al momento non risultano dichiarazioni pubbliche di Kylie Jenner in risposta alla denuncia.