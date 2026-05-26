Bianca Balti e Kim Kardashian © Instagram
C'è un famoso detto che recita "non incontrare mai i tuoi eroi". È un consiglio generalmente valido, perché non sempre l'immagine ideale che si ha di un personaggio famoso corrisponde alla sua vera personalità. La discrepanza tra le proprie aspettative e la realtà può rivelarsi così alta da causare un grande senso di delusione. La top model Bianca Balti ha sperimentato questa sensazione sulla propria pelle la seconda volta in cui ha incontrato la collega statunitense Kim Kardashian.
Il primo incontro tra Bianca Balti e Kim Kardashian
Balti ha parlato dei suoi due incontri con Kim Kardashian durante una partecipazione al podcast "Non lo faccio x moda" di Giulia Salemi. In entrambe le occasioni le due top model si trovavano a eventi di Dolce & Gabbana, ma questo è stato l'unico punto in comune tra le due esperienze. Balti ha conservato un ricordo positivo della prima volta in cui ha incontrato Kim: "È stata super carina. Ci siamo fatte una foto e mi sono complimentata con lei perché avevo visto i suoi figli alla sfilata ed erano molto educati".
La delusione durante il secondo incontro
A sei mesi di distanza dal primo incontro, Bianca Balti e Kim Kardashian si sono incrociate di nuovo a un evento di Dolce & Gabbana. "In quell'occasione è stata maleducatissima con me", ha dichiarato Bianca. Ha raccontato che si è avvicinata a Kim in un momento in cui stava facendo delle foto con chiunque, ma quando ha chiesto di poter essere immortalata insieme a lei ha ricevuto un rifiuto secco.
"Per me è stato bruttissimo, perché io con poche persone ho fatto la fan che chiede la foto. Già ero titubante perché mi vergognavo, poi ho ricevuto quella risposta", ha ammesso Balti. Ha aggiunto che in seguito a quell'occasione si è imposta di non chiedere mai più una foto a una persona famosa. "Mi veniva da piangere, ci sono rimasta male, mi sono sentita imbarazzata. Cercavo di stare tranquilla, ma volevo andare a casa a piangere", ha confessato. Ha però aggiunto di non voler giudicare la fondatrice di Skims, perché si rende conto che non deve essere sempre facile gestire le attenzioni che, inevitabilmente, una fama così grande porta con sé.
L'opinione su Kylie Jenner
"Non toccarci la nostra regina delle modelle. Io amo Kim, ma dopo questo racconto mi ha deluso", ha commentato Giulia Salemi dopo aver sentito le parole di Bianca. La conduttrice e l'ospite sono poi passate a parlare di Kylie Jenner, la sorellastra di Kim Kardashian. "Io la amo, è la donna più bella del mondo. L'ho vista dal vivo ed è bellissima", ha commentato Bianca Balti con entusiasmo.