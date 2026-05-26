"Per me è stato bruttissimo, perché io con poche persone ho fatto la fan che chiede la foto. Già ero titubante perché mi vergognavo, poi ho ricevuto quella risposta", ha ammesso Balti. Ha aggiunto che in seguito a quell'occasione si è imposta di non chiedere mai più una foto a una persona famosa. "Mi veniva da piangere, ci sono rimasta male, mi sono sentita imbarazzata. Cercavo di stare tranquilla, ma volevo andare a casa a piangere", ha confessato. Ha però aggiunto di non voler giudicare la fondatrice di Skims, perché si rende conto che non deve essere sempre facile gestire le attenzioni che, inevitabilmente, una fama così grande porta con sé.