"Ho provato l'Ozempic", ha ammesso Jenner durante la puntata del 5 maggio del podcast SheMD. "L'ho fatto quando non lo conosceva ancora nessuno e mi ha debilitata parecchio", ha aggiunto. Gli effetti del farmaco hanno spinto Jenner a mettersi in contatto con la sua dottoressa, Thais Aliabadi, alla quale ha comunicato di non riuscire più a svolgere regolarmente il suo lavoro a causa della nausea. "Lei mi ha proposto di provare qualcosa di diverso", ha raccontato la 70enne. Lei e la dottoressa Aliabadi hanno valutato alcune opzioni prima di scegliere di puntare su un mix di integratori e iniezioni di peptidi.