L'Ozempic è un farmaco del quale si è parlato molto negli ultimi anni. Contiene il principio attivo semaglutide e viene solitamente prescritto alle persone con il diabete di tipo 2 per tenere sotto controllo la glicemia. Tra i suoi effetti c'è anche la riduzione del peso corporeo, caratteristica che ha spinto varie persone a volerlo usare pur non avendone una reale necessità.
Tuttavia assumere l'Ozempic senza aver prima ricevuto il via libera di un medico può causare parecchi problemi all'organismo, perché si può andare incontro a degli effetti collaterali di non poco conto. Ne sa qualcosa Kris Jenner, madre e manager delle sorelle Kardashian, che ha smesso di assumere il farmaco proprio per via dell'impatto negativo sul suo corpo.
Gli effetti dell'Ozempic su Kris Jenner
"Ho provato l'Ozempic", ha ammesso Jenner durante la puntata del 5 maggio del podcast SheMD. "L'ho fatto quando non lo conosceva ancora nessuno e mi ha debilitata parecchio", ha aggiunto. Gli effetti del farmaco hanno spinto Jenner a mettersi in contatto con la sua dottoressa, Thais Aliabadi, alla quale ha comunicato di non riuscire più a svolgere regolarmente il suo lavoro a causa della nausea. "Lei mi ha proposto di provare qualcosa di diverso", ha raccontato la 70enne. Lei e la dottoressa Aliabadi hanno valutato alcune opzioni prima di scegliere di puntare su un mix di integratori e iniezioni di peptidi.
I benefici del mix
Parlando della soluzione alla quale sono arrivate lei e Aliabadi, Jenner ha ammesso che le ha "svoltato la vita", permettendole di godersi due ore di tempo libero extra ogni sera. Svegliandosi presto, di solito collassava nel letto subito dopo aver inviato l'ultima email o aver fatto la chiamata finale della giornata, ma ora ha più energie rispetto a prima. "E ovviamente ci sono benefici anche per i capelli, le unghie, la pelle e tutto il resto", ha aggiunto, ricordando che, nonostante l'età, ci tiene ancora molto al suo aspetto.
L'importanza dei livelli ormonali
Kris Jenner, madre di Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner, ha anche ribadito l'importanza di un regolare monitoraggio dei livelli ormonali. Ha raccontato di sottoporsi a esami del sangue ogni tre mesi per tenere sotto controllo l'equilibrio ormonale, spiegando di aver capito dopo i 45 anni quanto questo aspetto fosse cruciale per il benessere fisico.
Kris ha incoraggiato anche suo figlio Rob a controllare gli ormoni per tenere d'occhio eventuali cambiamenti dell'organismo. Secondo Jenner, questa attenzione ha rappresentato una svolta importante: controllare la tiroide, la salute ormonale e comprendere di cosa abbia bisogno il corpo si è rivelato determinante per il suo benessere generale.