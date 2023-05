Diabetici rimasti senza farmaco: viene comprato per dimagrire

Max Laudadio di "Striscia la Notizia" racconta il caso Ozempic: il farmaco che serve per trattare il diabete di tipo 2, introvabile in tutta Italia. E la ragione di tale carenza è quantomeno insolita: si dice, infatti, che, assunto da chi non è diabetico, il medicinale faccia dimagrire.

Una pratica partita dall'America che ha preso piede pure in Italia. Sia perché non necessita di prescrizione medica sia perché viene promossa sui social network da personaggi famosi e divi di Hollywood. E che ha creato gravi problemi alle persone che hanno davvero bisogno dell'Ozempic.

"È veramente un grave danno", racconta all’inviato del tg satirico Maria Luigia Mottes, presidente del Coordinamento Lombardia Associazioni Diabetici (Clad). "Il farmaco aiuta a mantenere la glicemia costante e a ridurre l'insorgenza di complicanze, specialmente cardiache".