Nonostante questi ultimi problemi di salute, Stewart ha dichiarato di sentirsi bene: "Sono in forma, ho una folta chioma e riesco a correre i 100 metri in 18 secondi". Il suo One Last Time Tour - che toccherà anche l'Italia il 2 luglio, a Bassano del Grappa - non è quindi un addio alle scene. "È l’ultimo tour mondiale, ma non ho alcuna intenzione di ritirarmi", ha confermato Stewart.