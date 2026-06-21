Momenti di tensione per Rod Stewart, che durante il suo concerto allo Utah First Credit Union Amphitheatre di West Valley City, è stato soccorso sul palco per indossare la maschera dell'ossigeno. Come riporta il sito americano TMZ, che ha un pubblicato il video della scena, non sono ancora noti i motivi del malessere. Il cantante britannico, 81 anni, stava eseguendo una delle canzoni più note della sua discografia, "Young Turks", quando ha iniziato ad accorgersi che qualcosa non andava.
Problemi di salute
Camminava in giro per il palco aggrappandosi a strumenti e oggetti di scena. Poi ha fatto cenno a due addetti del suo staff, che sono subito intervenuti con una bombola d’ossigeno. "Ho rischiato di svenire", ha spiegato Stewart, mentre il pubblico gli rivolgeva un lungo applauso di sostegno. "Lo spettacolo deve continuare, vi dispiace se mi siedo?". Il cantante ha infatti trascorso il resto dello show seduto su una sedia. Un episodio allarmante se si considerano i vari show cancellati per problemi di salute.
Le possibili cause del malessere
Secondo alcuni, uno dei fattori che potrebbe aver influito sarebbe l'altitudine di West Valley City, situata a circa 1300 metri sul livello del mare. Negli ultimi mesi, il tour mondiale di Stewart, ha subito diversi annullamenti e slittamenti: da quelli ri-programmati a Las Vegas a causa di "una sinusite", a quelli cancellati in California. Poi la polemica per la data di San Diego annullata quasi all'ultimo, nonostante ore dopo il cantante fosse andato al Boston Stadium insieme ai figli Aidan e Alastair, per vedere la seconda partita della Scozia al Mondiale.
Nessun ritiro dalle scene
Nonostante questi ultimi problemi di salute, Stewart ha dichiarato di sentirsi bene: "Sono in forma, ho una folta chioma e riesco a correre i 100 metri in 18 secondi". Il suo One Last Time Tour - che toccherà anche l'Italia il 2 luglio, a Bassano del Grappa - non è quindi un addio alle scene. "È l’ultimo tour mondiale, ma non ho alcuna intenzione di ritirarmi", ha confermato Stewart.