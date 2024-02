Ryan Gosling potrebbe vestire i panni del reduce del Vietnam in un potenziale revival della saga inaugurata nel 1982 con il primo film della serie. "Variety" spiega che il 77enne Stallone è apparso di recente in un episodio di "The Tonight Show" e ha dato la sua benedizione a Gosling.

"Ho incontrato Gosling a una cena - ha rivelato Stallone, che ha vestito i panni di 'Rambo 5', durante la trasmissione - ovviamente siamo l'esatto opposto. Lui è di bell'aspetto, io no. Dico sul serio. Immaginate me nei panni di Ken come il biondissimo Ryan? Non funzionerebbe''.

Poi Stallone, vincitore di tre premi Oscar come Miglior film, ha proseguito parlando del suo presunto erede: ''Ryan mi ha detto di essere stato sempre affascinato da Rambo, quando era piccolo mi ha raccontato che andava a scuola vestito da Rambo anche se le altre persone lo deridevano e così ho pensato: 'Beh, è interessante, se mai dovrò passare il testimone, ho deciso che lo passerò a lui, dato che ama così tanto il personaggio'. Per me è un sì, ma forse qualcuno potrebbe dire che è troppo bello per essere Rambo''.

L'ultimo Rambo Nel 2019, trentasette anni dopo il primo film, è uscito il quinto capitolo del franchise cult, "Rambo - Last Blood" con Sylvester Stallone invecchiato e con qualche ritocco estetico, che è tornato il guerriero già veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell'esercito americano. John Rambo, dopo aver abbattuto soldati sovietici in Vietnam e Afghanistan e massacrato brutali combattenti dell'esercito birmano, torna nel ranch di famiglia in pace con se stesso, anche se dentro di lui vive ancora un leone. Ma la vita tranquilla da vivere nella prateria in Arizona, dura davvero poco. Qui passa le giornate con una famiglia da lui adottata composta da Maria Beltran (Adriana Barraza) e sua figlia Carmen Delgado (Paz Vega), la più adorabile delle fanciulle. E così quando la ragazza, disobbedendo a un suo divieto, si reca in Messico per incontrare il suo vero padre, un poco di buono, Rambo non è contento. Per tutta una serie di sfortunate circostanze Carmen viene catturata da un cartello messicano che la fa prostituire e la droga. Per Rambo e tutte le sue armi, dal coltello all'arco fino al mitra, un segnale: è l'ora di aprire le porte dell'inferno.

