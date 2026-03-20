Chuck Norris, il cordoglio e i ricordi di attori e amici: da Stallone a Van Damme, passando per Stephen King
I messaggi per l'attore che ha segnato più generazioni
La notizia della morte dell'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione, ha fatto il giro del mondo in poche ore. Dopo l'annuncio della scomparsa, dato dalla sua famiglia, attraverso un post su Instagram, tanti volti celebri del cinema internazionale e non solo hanno voluto rendere omaggio a un grande artista, pubblicando sui social toccanti ricordi e messaggi di vicinanza alla famiglia.
Le star di Hollywood ricordano Chuck Norris
Tra questi non si può non citare il post pubblicato nelle ultime ore dall'attore Sylvester Stallone. "Ho trascorso momenti fantastici lavorando con Chuck. Era un americano a tutti gli effetti. Un uomo eccezionale", ha scritto su Instagram l'interprete di Rocky e Rambo che con Norris ha recitato nel film d'azione "I mercenari 2" del 2012.
Emozionante anche il ricordo di Jean-Claude Van Damme, anche lui interprete nel film "I mercenari" 2 accanto a Norris e Stallone. Van damme ha ricordato come lui e Norris si conoscessero da tanto tempo aggiungendo: "Ho sempre rispettato l'uomo che era, non sarà mai dimenticato".
Lo scrittore americano Stephen King ha descritto Norris come "fantastico" e ha condiviso su X alcune delle battute preferite su Chuck. Tra queste: "Quando è nato, Chuck Norris ha guidato sua madre a casa dall'ospedale".
Second fave: When he was born, Chuck Norris drove his mother home from the hospital.— Stephen King (@StephenKing) March 20, 2026
E ancora la vicinanza dell'attore Lorenzo Lamas alla famiglia dell'attore scomparso. "Le mie preghiere vanno a Gina, Aaron e alla famiglia. Attenzione, mondo malvagio, c'è un angelo di grande peso alle porte. Chuck Norris non riceve semplicemente le ali, pareggia i conti."
My prayers to Gina, Aaron and family. Watch out evil world, there is an angel of consequence at the gates. Chuck Norris doesn’t just get wings, he gets even. https://t.co/MMsBb4N9fH— Lorenzo Lamas (@lorenzolamas) March 20, 2026
I messaggi in ricordo del grande attore aumentano di ora in ora segno che l'impronta di Norris ha segnato più generazioni ed è destinata a rimanere indelebile nella storia del cinema d'azione.