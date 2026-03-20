È morto Chuck Norris: l'attore aveva 86 anni

È morto l'attore Chuck Norris
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La famiglia, sui social, ha rilasciato una dichiarazione annunciando la sua scomparsa: "Per il mondo, era un artista di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi, era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia"
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È morto all'età di 86 anni l'attore americano Chuck Norris. La star del cinema d'azione ed ex campione del mondo di karate, secondo il sito Tmz, nelle scorse ore era stato ricoverato per un'emergenza medica alle Hawaii. La famiglia, sui social, ha rilasciato una dichiarazione annunciando la sua scomparsa.
"Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che era in pace", si legge nel post. "Per il mondo, era un artista di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi, era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia. Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha lasciato un segno indelebile nella vita di moltissime persone", conclude il post della famiglia.
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Norris è ricordato soprattutto per le sue interpretazioni negli action movie degli anni '80 e per il ruolo di Cordell Walker nella serie TV Walker, Texas Ranger negli anni '90. Negli ultimi decenni si era allontanato dalla scena cinematografica, comparendo solo in ruoli minori, come in I Mercenari 2 - The Expendables del 2012.
Oltre alla carriera di attore, Norris era un esperto di diverse discipline marziali e aveva ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 1989. Nel 2010 era stato nominato Texas Ranger onorario. Nonostante gli anni, manteneva una presenza attiva sui social media, dove continua a essere celebrato per la sua leggendaria forza e resilienza.
Nato in Oklahoma nel 1940, Norris ha servito nell'US Air Force tra il 1958 e il 1962. Sposato due volte, ha avuto cinque figli, tra cui l'attore Mike Norris e il pilota NASCAR Eric Norris. Negli ultimi anni aveva affrontato la perdita di alcuni dei suoi cari, tra cui la madre nel 2024 e la prima moglie, Dianne Holechek, nel dicembre scorso.
Chuck Norris aveva compiuto 86 anni il 10 marzo, pochi giorni prima della sua scomparsa, e anche in quell'occasione aveva pubblicato sui social un video in cui mostrava le sue abilità marziali, dichiarando scherzosamente "Non invecchio... salgo di livello". Il suo mito continua a vivere nella cultura pop e tra i fan che condividono ancora oggi meme e omaggi alla sua leggendaria carriera.