A sorprendere è quanto tutto sia accaduto in fretta. Appena il 10 marzo Norris aveva celebrato il suo 86° compleanno postando su Instagram un video in cui faceva sparring con il suo trainer sotto il sole di Kauai. Un messaggio che trasudava energia: l'attore ringraziava i fan dicendosi grato per la salute e per la possibilità di continuare a fare ciò che ama. Mercoledì, alla vigilia della notizia del ricovero, si stava ancora allenando regolarmente sull'isola. Poi, nel giro di poche ore, qualcosa è cambiato.