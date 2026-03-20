Chuck Norris, 75 anni di un uomo diventato mito tra calci e... parodie
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La natura dell'emergenza medica non è stata resa nota
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Paura per Chuck Norris. L'attore e maestro di arti marziali è stato ricoverato in un ospedale delle Hawaii a seguito di un'emergenza medica che si è verificata mentre si trovava sull'isola di Kauai. A riportare la notizia è Tmz, che cita fonti a conoscenza diretta della vicenda. La natura dell'emergenza non è stata resa nota. Sembrerebbe, tuttavia, che l'attore sia di buon umore.
A sorprendere è quanto tutto sia accaduto in fretta. Appena il 10 marzo Norris aveva celebrato il suo 86° compleanno postando su Instagram un video in cui faceva sparring con il suo trainer sotto il sole di Kauai. Un messaggio che trasudava energia: l'attore ringraziava i fan dicendosi grato per la salute e per la possibilità di continuare a fare ciò che ama. Mercoledì, alla vigilia della notizia del ricovero, si stava ancora allenando regolarmente sull'isola. Poi, nel giro di poche ore, qualcosa è cambiato.
Sempre stando a Tmz, un amico che lo ha sentito al telefono mercoledì lo ha descritto di buon umore e intento a fare battute. Nessun comunicato ufficiale è stato diffuso dalla famiglia o dal suo staff.
Per chi fosse troppo giovane per ricordarlo in prima serata: Carlos Ray Norris, classe 1940, è uno dei volti più riconoscibili del cinema d'azione a stelle e strisce. Cintura nera in karate, taekwondo e jiu-jitsu brasiliano, ha costruito la sua leggenda tra film come "Delta Force" e "Missing in Action" prima di diventare un'icona televisiva con "Walker, Texas Ranger".
Negli anni Duemila si è trasformato anche in un fenomeno della cultura pop grazie ai celebri "Chuck Norris facts", le battute iperboliche sulla sua presunta invincibilità che hanno invaso il Web e che oggi, con la notizia del ricovero, i fan sui social stanno già rispolverando come scaramanzia collettiva.
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