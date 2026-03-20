Chuck Norris, l'ultimo post sui social: "Io non invecchio, salgo di livello"
"Grazie per essere i migliori fan del mondo", ha aggiunto l'attore nella didascalia del video, pubblicato in occasione del suo ultimo compleanno
L'ultimo post condiviso sui social da Chuck Norris, morto all'età di 86 anni, è stato il 10 marzo scorso, in occasione del suo compleanno: "Io non invecchio. Salgo di livello", ha scherzato l'attore. E ha aggiunto: "Oggi compio 86 anni! Niente di meglio di un po' di divertimento in una giornata di sole per farti sentire giovane".
"Sono grato per un altro anno, per la buona salute e per la possibilità di continuare a fare ciò che amo. Grazie a tutti voi per essere i migliori fan del mondo. Il vostro sostegno nel corso degli anni ha significato per me più di quanto potrete mai immaginare", ha concluso, augurando ai suoi seguaci: "Che Dio vi benedica".