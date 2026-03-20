Chuck Norris, l'ultimo post sui social: "Io non invecchio, salgo di livello"

L'ultimo post condiviso sui social da Chuck Norris, morto all'età di 86 anni, è stato il 10 marzo scorso, in occasione del suo compleanno: "Io non invecchio. Salgo di livello", ha scherzato l'attore. E ha aggiunto: "Oggi compio 86 anni! Niente di meglio di un po' di divertimento in una giornata di sole per farti sentire giovane".