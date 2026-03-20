"Chuck Norris facts", la storia delle leggende metropolitane che ne alimentarono il mito

Il successo dei facts sta tutto nell’esagerazione. Più la frase è impossibile, più funziona. Alcuni esempi sono entrati nella storia: "Chuck Norris ha contato fino all’infinito. Due volte", oppure "Quando hanno sparato a Chuck Norris, il proiettile è stato trovato in condizioni critiche". E ancora: “Non esiste la teoria dell’evoluzione, solo una lista di creature a cui ha permesso di vivere” o "Chuck Norris fu una volta morso da un cobra reale; dopo dieci minuti strazianti, il cobra morì" e "Chuck Norris dorme con la luce accesa. Non perché Chuck Norris abbia paura del buio, ma perché il buio ha paura di Chuck Norris". Il gioco è sempre lo stesso: ribaltare la realtà e costruire un mondo in cui Norris è invincibile, onnipresente, quasi divino. Anche la cultura pop ha cavalcato l’onda, tra citazioni musicali come quella di Stormzy e apparizioni cinematografiche come in I Mercenari 2.